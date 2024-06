Terwijl de rijderscarrousel op volle toeren draait, is de kans groot dat we volgend jaar afscheid nemen van Kevin Magnussen. De Deense coureur kent een moeizaam seizoen bij Haas en ziet de kans op contractverlenging steeds kleiner worden – jonge talenten als Oliver Bearman wachten inmiddels in de gelederen. Magnussen denkt dat er buiten de Formule 1 nog genoeg kansen voor hem liggen.

Ondanks het feit dat Haas nog twee stoeltjes te vergeven heeft, gaat men er in de paddock al vanuit dat Kevin Magnussen volgend jaar afzwaait. Waar de Deense coureur nog vaak geprezen wordt voor zijn verdedigende kwaliteiten, verzamelde hij dit jaar vooral strafpunten. De Amerikanen van Haas zouden hun zinnen inmiddels hebben gezet op Oliver Bearman, het Ferrari-talent dat al meerdere vrije trainingen afwerkte met het team. Ook Esteban Ocon, die in 2025 buiten de boot valt bij Alpine, zou zich populair hebben gemaakt in Kannapolis.

‘Moet een loopbaan buiten F1 zijn’

Heel veel geruchten rondom Magnussen zijn er niet – menig expert gaat er al stilletjes vanuit dat de Deen zijn laatste seizoen rijdt in de Formule 1. Tegenover de media in Oostenrijk verzekerde de 31-jarige coureur dat er nog wel gesprekken lopen aangaande een nieuw contract. Toch lijkt hij ook rekening te houden met een toekomst buiten de koningsklasse. Na bijna tien jaar in het middenveld ziet hij het wel zitten om een andere uitdaging te zoeken.

“Ik heb elk jaar in de Formule 1 in het middenveld gereden”, stelde Magnussen, die in 2014 debuteerde namens McLaren. “Ik ben nu 31 jaar en ik begin te denken dat als ik mijn loopbaan beëindig in het middenveld, dat een leeg gevoel zou geven.” De Deen volgt genoeg andere raceklassen om te weten dat er elders nog wel wat te winnen valt. “Ik zat naar Le Mans en de Indy 500 te kijken, en de jongens die daar winnen zien er heel erg gelukkig uit”, legde hij uit. “Voor mij moet er ook een loopbaan buiten de Formule 1 zijn. Ik heb er al eens van kunnen proeven toen ik niet hier reed, en het was een geweldig leven.”

