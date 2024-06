Esteban Ocon is bezig aan zijn laatste races bij Alpine, maar eist daarin een gelijkwaardige behandeling ten opzichte van Pierre Gasly. Ocon benadrukte dat in Barcelona nog maar eens in aanloop naar de Grand Prix van zondag.

Ocon zal “eindelijk”, zoals hij zelf zegt, in een lichtere auto rijden dan voorheen. Volgens hem reed hij de afgelopen weken met een zwaarder chassis dan teamgenoot Gasly. Het zorgde voor geluiden dat het team zijn landgenoot zou voortrekken. De reden zou zijn dat Ocon vertrekt, zoals het team en de coureur onlangs bekend maakten. De toekomst van Gasly is nog onduidelijk, wellicht blijft hij.

“Maar Bruno (teambaas Famin, red.) heeft ons beloofd dat we een gelijkwaardige behandeling krijgen dit seizoen”, aldus Ocon. “Ik zal daarom dit weekend in de lichtere auto rijden.” Dat zal volgens hem ook in Oostenrijk en Groot-Brittannië het geval zijn.

Ocon baarde dit seizoen al opzien door acties waarmee hij Gasly en dus zijn huidige team letterlijk en figuurlijk in de wielen reed. Bij de laatste race, in Canada, weigerde hij Gasly op een gegeven moment voorbij te laten om de jacht op de achtste plek van Daniel Ricciardo te openen. Na enkele stevige aanmaningen via de boordradio deed hij dat alsnog. “Twee ronden te laat, Ricciardo had toen al een gat van twee punten geslagen”, sneerde Gasly donderdag nog even.

Ocon ging er even later desgevraagd niet op in. De Fransman wilde nog wel kwijt dat hij goede hoop heeft op een zitje in 2025. Alleen bij Haas ligt voor hem een kans. “Waar het ook zal zijn, ik zoek vooral een team waarin je je gesteund voelt als coureur.”

