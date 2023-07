Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg gelooft dat het huidige succes van Max Verstappen ook risico’s met zich mee kan brengen voor Verstappen zelf. “Een coureur in zo’n situatie moet een beetje oppassen dat hij niet verslapt en zelfvoldaan wordt”, zegt de Duitser in de podcast van Sky Sports F1. Om er meteen aan toe te voegen dat hij in het geval van Verstappen ‘niet snel ziet gebeuren’. “Want zijn gemoedstoestand is fenomenaal.”

Max Verstappen won de laatste zeven races op rij en staat in de WK-stand straatlengten voor op de concurrentie. Komend weekend is de Grand Prix van België en kan hij voor tienduizenden oranje-fans opgaan voor alweer zijn tiende zege van dit seizoen.

“Max zit in zo’n ongelooflijke flow waarin niemand hem kan raken en dat is meestal het moment waarop je als coureur het risico loopt om zelfgenoegzaam te worden en je motivatie een beetje te verliezen. Maar bij Max zie ik het niet snel gebeuren, want zijn gemoedstoestand is fenomenaal en hij is de hele tijd zo gefocust en zit zó in zijn eigen zone. Het is net kunst. Het is verbazingwekkend”, aldus Rosberg, die in 2016 zijn toenmalige Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton de loef afstak in de strijd om de wereldtitel.

Rosberg: ‘Max Verstappen is gewoon buitengewoon’

Rosberg, in de F1-paddock ook wel spottend de koning van de selfies genoemd, zegt enorm te genieten van het in zijn ogen absurd hoge prestatieniveau van de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull. “Het zorgt helemaal vooraan in het veld niet voor de meest opwindende races, maar dat is een compliment voor Max. Het is ongelooflijk op welk niveau hij rijdt. Max benadert de hele tijd de perfectie.”

De prestaties van Max Verstappen krijgen wat Nico Rosberg betreft nog meer waarde, als je deze afzet tegen de resultaten van zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez. “Zijn laatste kwalificatieresultaat in de laatste zes Grands Prix was de negende plaats op de grid. En geloof me, Sergio is echt een goede coureur die weet hoe je een auto moet besturen. Maar Max is gewoon buitengewoon.”

