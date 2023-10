Max Verstappen regeert met harde hand in de Formule 1 en velen denken dat het de komende jaren ook zo blijft. Mark Webber vindt dat veel te gemakkelijk gedacht. “Niemand kan stellen dat Max Verstappen maar blijft winnen.”

Aan waardering van de oud-coureur voor Verstappen geen gebrek. “Vorig jaar zei iedereen: ‘Het kan niet beter dan dit’. Maar het blijkt toch van wel. De mate waarin hij maar blijft presteren: als je dat constant kunt doen op een hoog niveau, dan ben je in de topsport altijd een gevaar voor je concurrenten. Voorbeelden in andere sporten zijn Michael Jordan of Tiger Woods. Max heeft weliswaar nog geen prijzenkast zo groot is als die van hen, maar zijn constante presteren is om bang van te worden.”

De Australiër is echter kritisch op mensen die er maar van uitgaan dat de strijd voor de komende jaren al is gestreden. Webber, manager van McLaren-coureur Oscar Piastri, legt zich hoe dan ook niet neer bij de suprematie van Red Bull en Verstappen. “Het is indrukwekkend goed wat ze doen. Maar dat gezegd hebbende: niemand kan stellen dat Max Verstappen maar blijft winnen. Dus dat zullen we gaan zien.”

