George Russell verzekerde zich zondag van de tweede plaats in de GP van Azerbeidzjan. Hoewel hij niet fit naar Bakoe was afgereisd – hij liet zijn mediaverplichtingen op donderdag verstek gaan – liet hij zich in de race van zijn beste kant zien. De Brit hoefde alleen de Red Bull van Max Verstappen voor zich te dulden. Mede dankzij deze nieuwe podiumplaats is Mercedes doorgeschoven naar de tweede plek in het constructeurskampioenschap.

“Ik wil allereerst Carlos (Sainz, red.) en Williams feliciteren met dit fantastische resultaat”, reageerde Russell na afloop van de race. De Brit reed zelf enkele seizoenen voor het team uit Grove en bezorgde hen in 2021 hun laatste podium. “Voor ons is het goed om weer op het podium te staan”, vervolgde hij. “Voor mij persoonlijk was het een zwaar weekend, maar de auto voelde geweldig. Het feit dat Kimi (Antonelli, red.) ook nog eens als vierde eindigde, maakt het alleen maar beter.”

“Gelukkig voelde ik me vandaag veel beter”, aldus Russell, verwijzend naar zijn gebrek aan fitheid dit weekend. “Toch was ik blij toen de geblokte vlag eindelijk viel”, lachte hij. “Ik kijk ernaar uit om even wat rust te nemen, al ben ik enorm blij met dit resultaat. En daarbij hebben we een goede stap gezet in het constructeurskampioenschap.” Door de prestaties van Russell en Antonelli staat Mercedes nu tweede, vóór de rivalen uit Maranello.

