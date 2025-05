George Russell is een van de weinige topcoureurs die nog geen nieuw contract heeft voor het volgende Formule 1-seizoen. Opvallend, aangezien de Mercedes-coureur de afgelopen races goede resultaten boekte. Russell kijkt met vier podiums in zeven Grands Prix terug op de beste seizoensstart van zijn carrière. Bij Mercedes verzekeren ze dat er geen plekje wordt vrijgehouden voor bijvoorbeeld Max Verstappen – een nieuw contract voor hun vaste coureur is ophanden.

Vorig jaar duurde het tot de GP van Italië voordat Mercedes een nieuwe coureur vastlegde. Na een half jaar wikken en wegen plaatste Toto Wolff zijn vertrouwen in Kimi Antonelli. Tijdens een FIA-persconferentie in Monaco werd de Oostenrijker gevraagd of hij opnieuw zo lang wil wachten voordat hij George Russell een contract aanbiedt. “Nee, zeker niet zo lang”, reageerde hij direct.

“Russell en ik zijn heel duidelijk naar elkaar – wat betreft een contract zitten we honderd procent op één lijn”, verduidelijkte Wolff. “We hoeven dit niet veel langer te laten duren, want dat is niet hoe wij werken.” Bradley Lord, hoofd communicatie bij Mercedes, gaf een vergelijkbaar antwoord tegenover Sky Sports. “We hebben geen haast”, verklaarde hij. “We moeten de carrière van Russell natuurlijk ook managen, want momenteel rijdt hij voor Mercedes.”

Max Verstappen?

“Dat gezegd hebbende, weten we dat er geen druk op staat”, voegde Lord eraan toe. “Hij is volledig gefocust op onze prestaties in deze triple header en op het verbeteren van de auto. Daarna, op een goed moment, zullen Russell en Wolff om de tafel gaan zitten en dan zal het niet lang duren voordat er een contract wordt uitgewerkt. Dat gaat in de komende weken en maanden zeker gebeuren.”

Kenners speculeren dat Mercedes – ondanks starre ontkenningen van Toto Wolff – nog steeds interesse heeft in Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar zijn toekomst bij de Oostenrijkers kwam dit seizoen opnieuw in het geding. Naar verluidt zal de competitiviteit tijdens het huidige drieluik doorslaggevend zijn voor het seizoen van de Nederlander én diens langetermijnplannen binnen het team.

