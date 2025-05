Kimi Antonelli reed tijdens de afgelopen GP van Emilia-Romagna voor het eerst een thuisrace. Hij was zich bewust van de extra druk die daarbij komt kijken en benadrukte dat hij zijn energie zo goed mogelijk wilde verdelen. Dat bleek moeilijker dan gedacht – tijdens de kwalificatie was hij eigenlijk al gesloopt, zo verklaarde hij achteraf. Aan de vooravond van de GP van Monaco legt Toto Wolff uit dat hij Antonelli voortaan beter wil beschermen.

“Dit is een leerproces”, aldus Toto Wolff tijdens de FIA-persconferentie in Monaco. “We kwamen er vorig jaar achter dat we een fout hadden gemaakt door hem in Monza zijn allereerste vrije training te laten rijden voor het lokale publiek. Daardoor wilde hij extra goed presteren.” Antonelli maakte destijds vrij snel een slordige fout en parkeerde de Mercedes van George Russell in de muur bij de Parabolica-bocht.

‘Het bewijst hoe jong hij eigenlijk is’

“Imola was wat dat betreft ook te veel van het goede – hij (Antonelli, red.) woont daar nota bene, het is zijn thuiscircuit”, vervolgde Wolff. “School, familie, de lokale voetbalclub, alle mensen die hem gedurende zijn carrière hebben gesteund – iedereen wilde dat weekend iets van hem. Hij was vrijdag al helemaal van de kaart. Toen ik hem zaterdag sprak, zei hij dat hij geen energie meer had. Het bewijst maar weer hoe jong hij eigenlijk is. Hij wil iedereen bedanken die hem de afgelopen jaren heeft gesteund.”

“Antonelli wil niet onvriendelijk zijn tegen vrienden, familie, fans, tegen iedereen”, verduidelijkte Wolff. “Dat was ook de raad die ik hem uiteindelijk heb gegeven; op een bepaald moment móét je dat wel zijn. Je moet jezelf een beetje beschermen. Op zondag mag je je best verstoppen in de technische ruimte. Al het andere staat dan even op de tweede plaats. Wij, de hele familie, beseften dat dit te veel was. Maar die fout maken we geen tweede keer.”

