Graham Watson werkt ruim een kwart eeuw in de Formule 1. Na een carrière bij onder andere Benetton, BAR Honda, Lotus en AlphaTauri is hij sinds 2022 Head of Race Operations van Formula One Management. In FORMULE 1 Magazine biedt hij een exclusieve blik achter de schermen bij die organisatie. Ditmaal over de impact van Max Verstappen op een nieuw en jonger publiek.

Max Verstappen is uitgegroeid tot een heel belangrijk onderdeel van de Formule 1. Een paar jaar geleden zei ik in deze rubriek, toen nog als sportdirecteur van AlphaTauri, dat Max de Formule 1 uit de put zou trekken en een jonger publiek – dat de sport was kwijtgeraakt door de dominantie van Michael Schumacher en Lewis Hamilton – zou gaan interesseren.

Het is altijd moeilijk te voorspellen wie de volgende superster wordt, want dat is Max. Een superster. Als 17-jarige jongen schudde hij de sport vanaf zijn veelbesproken entree in een Toro Rosso direct op. Het was meteen wel duidelijk voor iedereen, denk ik, dat Max degene zou zijn die de uitdager van de gevestigde orde zou gaan worden. Nou, dat hebben we inmiddels ook gezien.

Impact van Max Verstappen

Max heeft een grote impact op de Formule 1, een groot aandeel (gehad) in de toegenomen kijkcijfers en het feit dat er een nieuw en jonger publiek is aangeboord. Dat is statistisch gezien gewoon zo. Want alles wordt door ons becijferd. In de ene markt krijgt Max vanzelfsprekend meer aandacht dan in een andere. Maar zelfs in markten waar de sport minder populair is, creëert hij toch meer interesse. Dat komt omdat veel jonge fans hem steunen. Dit soort trends houden we trouwens van iedere coureur van evenement tot evenement in de gaten.

Er zijn voor ons twee soorten publiek: de mensen die de sport via de televisie volgen en de mensen op het circuit. ‘Op de grond’ groeit de aanwas harder dan voor de televisie: elk circuit waar we naartoe gaan plaatst meer tribunes, omdat er steeds meer mensen live naar een Formule 1-race willen kijken.

Persoonlijk denk ik dat corona van invloed is op dit aspect. Veel mensen hadden daarvan toch een behoorlijke kater: je moest thuiszitten, had een gebrek aan sociale contacten en kon bijna niets doen. Toen de grenzen weer opengingen, explodeerde het als het ware. Het leek alsof iedereen alles wilde inhalen. Goed voor ons als sport en we zien dat die trend zich voortzet. Met de F1 Academy volgend jaar erbij trekt Formule 1 hopelijk nog meer fans en ontstaat er misschien een hele nieuwe community.

Honger van fans

Er is wereldwijd dus een enorme honger van fans om de Formule 1 live te zien. En ook hier volgen we de trends nauwgezet. We analyseren alle Grands Prix en markten na elk raceweekend. Dan bekijken we de trends: zijn we populair? Hoe doen we het op de platformen? Dan zie je dat er voor Zandvoort, laten we het de ‘Max Show’ noemen, markten zijn die minder interesse in de race hebben omdat mensen ervan uitgaat dat hij gemakkelijk wint… Als we naar Amerika gaan zie je dat Lewis Hamilton daar veel interesse kweekt, Norris, Russell en ook Lewis als we naar Silverstone gaan en Leclerc in Monaco.

Het lijkt er trouwens op dat er een demografische verandering gaande is in termen van wie er tegenwoordig naar Formule 1 kijken. De kijkers zijn jonger en er kijken ook veel meer vrouwen. Zeker dat laatste is natuurlijk fantastisch, we propageren als rechtenhouder diversiteit en inclusiviteit.

Zoals de lezers van deze rubriek misschien weten, ben ik nu twee jaar bij FOM werkzaam in de functie van Head of Operations. Ik leer nog steeds veel, ook al loop ik 27 jaar rond in de Formule 1. Je ziet een trend dat coureurs soms jarenlang domineren: Senna & Prost, Michael Schumacher, Vettel, Hamilton… Als sport moet je er juist dan voor zorgen dat mensen interesse blijven houden. Zeker in de tv-registratie.

Er moet een soort van balance of performance zijn. Dat is een heel delicate balans. Aan de ene kant heb je Max, aan de andere de rest. Vergeet niet dat alle teams veel geld investeren Formule 1 te rijden. De sport draait voor een belangrijk deel op sponsors, commercie. Als je het kampioenschap op zo’n dominante wijze wint, moeten de coureur en het team passende exposure krijgen. Maar we kunnen de rest natuurlijk niet vergeten, iedereen moet zijn deel krijgen. Dat geldt ook voor al onze partners: die moeten de exposure krijgen waar ze veel geld voor betalen en contractueel recht op hebben. Ook dat wordt tot op de seconde gemeten.

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!