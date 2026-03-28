Wanneer het raceweekend in Japan voorbij is, begint voor de Formule 1 en Max Verstappen een onverwachte vijfweekse voorjaarsstop. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan de geplande Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië niet door en wordt er in april niet geracet. Althans, niet in de koningsklasse. Verstappen kan mogelijk een nieuw uitstapje maken naar de Nürburgring, ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace in mei.

Tussen de Grands Prix van China en Japan stapte Verstappen al in zijn nieuwe Mercedes-AMG GT3 en nam hij deel aan NLS2, een vieruursrace over de beruchte Nürburgring Nordschleife. Samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon was hij direct oppermachtig. Hoewel de overwinning na afloop ongeldig werd verklaard, bood de wedstrijd wel een goede voorbereiding op de etmaalrace halverwege mei. Gaat Verstappen gebruikmaken van de vrije weekenden in april om zich nog beter voor te bereiden op zijn 24-uursdebuut?

“Aan NLS3 ga ik niet meedoen”, aldus Verstappen tegenover de media in Suzuka. De eerstvolgende NLS-race staat op zaterdag 11 april op de planning, maar dan heeft het raceteam van de Nederlander andere verplichtingen. “Mijn team racet dan op Paul Ricard, dus dat gaat niet lukken”, legde hij uit. In het daaropvolgende weekend vinden de kwalificatiesessies voor de 24-uursrace plaats. Op zaterdag 18 en zondag 19 april worden er twee kwalificatiesessies en twee races verreden. Wil Verstappen daarvoor afreizen naar de Eifel? “Op dit moment zit alleen Lucas (Auer, red.) in de auto voor die races”, vertelde de viervoudig F1-kampioen. “Ik zou wel een beetje medelijden met hem hebben als hij alles alleen moet doen”, zei hij veelzeggend. “Dani (Juncadella, red.) en Jules (Gounon, red.) kunnen niet, dus eigenlijk zou het logisch zijn als ik meedoe.”

