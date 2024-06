Het klonk alsof Sergio Pérez na afloop van de kwalificatie voor de GP van Canada hetzelfde bandje afspeelde. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull sneuvelde op circuit Gilles Villeneuve in Montreal al in Q1 van de kwalificatie en sprak na de beschamende vertoning van ‘een totale ramp’. Het was niet voor het eerst dit seizoen dat hij deze woorden gebruikte.

Ook in Monaco, twee weken geleden, overleefde hij de eerste schifting niet en sprak hij van een totale ramp. De laatste keer dat Pérez doordrong tot Q3 dateert alweer van begin mei, tijdens de kwalificatiesessie voor de GP van Miami.

Voor Pérez was zijn nieuwe uitglijder in Montreal extra pijnlijk, omdat Max Verstappen zich ondanks de problemen in de vrijdagtrainingen wel weer ‘gewoon’ kwalificeerde voor de eerste startrij. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull reed exact dezelfde tijd als polesitter George Russell. Maar omdat de Brit van Mercedes zijn snelste tijd eerder in de sessie reed, moet Verstappen voor de race genoegen nemen met de tweede startplek. Pérez zal starten vanaf P16.

‘Geen vertrouwen om harder te pushen’

Het lijdend voorwerp vertelde na afloop dat hij tijdens de sessie weinig vertrouwen had in de achterkant van zijn auto. “De achterkant was voor mij nogal lastig en daar betaalde ik uiteindelijk de prijs voor. Eigenlijk had ik gewoon geen grip, ik gleed te veel weg. Deze kwalificatie was een totale ramp. Ik had geen vertrouwen om harder te pushen”, zo vertelde Sergio Pérez na afloop van de kwalificatie tegen de internationale media. “Achteraf denk ik dat er dingen zijn die we beter hadden kunnen doen, maar fundamenteel misten we wat tempo. Hopelijk kunnen we in de race nog wat goedmaken met een goede strategie.”

Pérez verlengde afgelopen week zijn aflopende contract bij Red Bull nog met twee jaar, waarvan het laatste jaar voor Red Bull optioneel is.

