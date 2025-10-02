Na een jaar vol tegenvallers probeert Alpine de weg omhoog weer terug te vinden. De aanstelling van Steve Nielsen als nieuwe algemeen directeur van Alpine F1 moet daarbij een belangrijke eerste stap zijn. De Brit heeft zijn ambities inmiddels uitgesproken – en is daarbij opvallend eerlijk over wat er misgaat bij het team uit Enstone.

Voor Nielsen is Alpine geen onbekend terrein: hij werkte al eerder bij het team toen het nog Renault heette en wereldtitels won met Fernando Alonso achter het stuur. Nu keert hij terug in een compleet andere situatie. Alpine bungelt onderaan het constructeurskampioenschap, de prestaties blijven achter en het is behoorlijk onrustig geweest.

Toch klinkt Nielsen strijdbaar én hoopvol. “We hebben geweldige faciliteiten, maar het product dat we op de baan zetten doet geen recht aan de inzet van de mensen hier en de middelen die we hebben”, stelt hij. Met die uitspraak erkent hij het verschil tussen wat Alpine in huis heeft en wat het daadwerkelijk laat zien op de baan. Het doel van de Alpine-topman is dan ook glashelder: “Mijn topprioriteit is ervoor zorgen dat Enstone de best mogelijke auto bouwt.”

Toekomstgericht

Nielsen benadrukt dat Alpine zijn vizier vooral heeft gericht op 2026, wanneer het team overstapt op Mercedes-motoren en de nieuwe technische reglementen ingaan. Die omslag moet het begin zijn van een nieuwe, succesvollere fase. “Je moet oog hebben voor de toekomst. Je moet bereid zijn om kortetermijnsucces op te offeren en te investeren in wat komen gaat – en dat proces zitten we nu middenin”, legt hij uit.

Toch betekent dat niet dat er tot volgend jaar bij de pakken wordt neergezeten. Juist in deze moeilijke fase wil Nielsen het karakter van het team versterken. “Ik geloof er sterk in dat je mensen beter leert kennen als het slecht gaat dan wanneer alles goed loopt. Dan zie je waar ze echt van gemaakt zijn. Er zijn mensen die dan bereid zijn om dieper te graven, een extra versnelling te vinden en gewoon te blijven duwen.”

