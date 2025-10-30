De nieuwe auto van Max Verstappen maakt zijn opwachting! Naar verluidt wordt de opvolger van de huidige RB21 begin januari gelanceerd. Ter ere van het nieuwe partnerschap met Ford zou de presentatie plaatsvinden in Detroit, de thuisbasis van de Amerikaanse autogigant. De auto van zusterteam Racing Bulls zou gelijktijdig worden onthuld. In navolging van de nieuwe technische reglementen van 2026 belooft de RB22 er aanzienlijk anders uit te zien dan de huidige bolide.

Verschillende media melden dat Red Bull én Racing Bulls op 15 januari een gezamenlijke lancering organiseren in Detroit. Beide teams maken vanaf 2026 immers gebruik van Ford-motoren. Naar verwachting gaat het om een symbolische presentatie – de teams zullen alleen de nieuwe kleurstelling tonen, zonder het daadwerkelijke ontwerp van de auto prijs te geven. De volledige RB22 zal pas tijdens de eerste testdagen zijn officiële debuut maken.

Nieuwe reglementen

Gezien de nieuwe technische reglementen van 2026 zal de RB22 breken met het huidige ontwerp. Het chassis dient volgend jaar korter én dunner te worden. Daarbij heeft de FIA ook enkele nieuwe aerodynamische elementen toegevoegd. Onderhuids zullen de auto’s gebruikmaken van een nieuwe aandrijflijn, waarbij het vermogen gelijk wordt verdeeld over een verbrandingsmotor en een batterij.

De relatief vroege lancering hangt waarschijnlijk samen met de nieuwe technische reglementen. Daardoor zijn ook de testmomenten een paar weken naar voren geschoven. De eerste testsessies vinden al plaats van 26 tot en met 30 januari in Barcelona – achter gesloten deuren. Daarna reist het Formule 1-circus af naar Bahrein, waar van 11 tot 13 februari én van 18 tot en met 20 februari nog twee driedaagse tests plaatsvinden.

