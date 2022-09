Lewis Hamilton krijgt voor de Grand Prix van Italië een nieuwe krachtbron, zo bevestigt Mercedes. Dat komt de Brit, die zijn vierde motor van het seizoen krijgt, op gridstraffen te staan waardoor hij achteraan moet starten.

Mercedes doet de motorwissel uit voorzorg nadat de krachtbron die hij in België had gebruikt een flinke tik te verwerken kreeg in België. Daar kwam Hamilton in aanraking met Fernando Alonso, waarna de achterkant van de W13 door de lucht vloog en hard op het asfalt sloeg. De impact van die klap werd gemeten op 45G.

Die motor is teruggevlogen naar de Mercedes-fabriek in Brixworth, waar geoordeeld is dat het een risico is om deze motor weer terug te plaatsen in de pool. Mercedes verkiest een volledig nieuwe krachtbron boven dat risico, waardoor Hamilton aan zijn vierde krachtbron van het seizoen moet geloven.

Dat levert de zevenvoudig wereldkampioen gridstraffen op waardoor hij achteraan moet starten op Monza. Coureurs mogen per seizoen drie motoren binnen de pool gebruiken, elke nieuwe motor die geïntroduceerd wordt levert gridstraffen op, met de grootste straffen voor de eerste wissel. Het is nog niet bekend welke onderdelen Mercedes precies zal vervangen.

Hamilton hoeft niet te vrezen dat hij de enige is die dankzij gridstraffen achteraan start. Valtteri Bottas zal ook achteraan moeten starten nadat hij in de Grand Prix van Nederland zijn Alfa Romeo aan de kant moest zetten vanwege motorproblemen.