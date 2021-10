Carlos Sainz zal achteraan moeten starten in de Grand Prix van Turkije nadat Ferrari heeft besloten om hem de nieuwe krachtbron met het verbeterde hybridesysteem te geven.

In Rusland kreeg Charles Leclerc al de nieuwe krachtbron van Ferrari. Deze bracht verbeteringen aan het hybridesysteem met zich mee en zou naar verluidt een boost van zo’n tien pk moeten geven. De Monegask moest daardoor wel achteraan de grid starten omdat het al zijn vierde motor van het seizoen was. Hij leek er in de race goed gebruik van te maken, totdat hij terugviel door een strategische fout in de knotsgekke slotfase. Na de vrije trainingen was hij wel al te spreken over de verbeteringen. Hij benadrukte dat het om een kleine stap vooruit ging, maar de update werkte naar behoren. In Turkije krijgt ook Sainz deze nieuwe krachtbron. De Spanjaard zal daardoor achteraan moeten starten op Istanbul Park.

“Zoals het geval was voor Leclerc in Rusland, krijgt Sainz in Turkije een volledig nieuwe power unit met het nieuwe hybridesysteem”, laat Ferrari een een verklaring weten. “Daarom zal hij achteraan de grid starten met als doel om plaatsen te stijgen en wat punten te pakken.”

Ferrari heeft bovendien laten weten dat teambaas Mattia Binotto dit weekend afwezig is. De Italiaan slaat, net als vorig jaar, de Grand Prix van Turkije over om zich in de fabriek in Maranello te focussen op de ontwikkeling van de bolide voor 2022. “Hij zal natuurlijk alle sessies en de race volgen vanuit de Remote Garage, met een vaste verbinding met het team op Istanbul Park”, laat Ferrari weten.