Hoewel Carlos Sainz tot nu toe een prima seizoen meemaakt zegt de Spanjaard dat hij zich ‘nog niet 100 procent thuis voelt’ in de Ferrari. Hij verbaast zich met name over het aantal crashes dat hij dit seizoen al heeft gehad: “Ik ben een coureur die de auto nooit in de muur zet.”

Na twee seizoenen bij McLaren maakte Sainz de overstap naar het team waar de meeste, al dan niet alle, coureurs van dromen: Ferrari. Sainz stond dit seizoen al drie keer op het podium met de Scuderia: in Monaco, Hongarije en onlangs nog in Rusland, wat hij als zijn ‘beste weekend met Ferrari’ bestempelde. De Spanjaard lijkt zich dus wel thuis te voelen in de SF21, maar dat is niet het geval. “Ik denk dat we onze kansen benut hebben met die drie podiumplaatsen”, zegt Sainz. “Ik neem aan dat jullie van buitenaf hebben gezien dat ik me nog steeds niet 100 procent thuis voel in de auto.”

Sainz heeft dit seizoen naast enkele goede prestaties ook al enkele crashes meegemaakt. Zo knalde hij tegen de bandenstapels in de kwalificatie op de Hungaroring en kreeg hij ook flinke klappen te verduren in de vrije trainingen op Zandvoort en Monza. “Ik wil die crashes er niet bij halen, maar ik ben nog nooit gecrasht in mijn carrière”, verbaast Sainz zich over het aantal crashes dit seizoen. “Ik ben een coureur die de auto nooit in de muur zet, maar om een of andere reden zijn er al enkele crashes geweest die aantonen dat ik de auto nog niet 100 procent begrijp”, legt hij uit.

“Ik heb ook bewust geprobeerd om het stap voor stap, van de vrije training naar de kwalificatie, aan te pakken en echt snel te zijn wanneer ik snel moet zijn in plaats van meteen snel te zijn in de eerste vrije training”, vervolgt Sainz. “Dat werkte goed en heeft me het vertrouwen gegeven. Ik was het hele weekend snel en voelde me thuis. In de races waar we op het podium stonden maximaliseerden we onze kansen. Het is een goed teken dat het team onder druk en op de juiste momenten goed presteert en dat we de resultaten pakken wanneer die kansen zich voordoen”, besluit hij.