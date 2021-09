Carlos Sainz kijkt met trots terug op de Russische Grand Prix, die hij als zijn ‘beste weekend met Ferrari’ bestempelde. De Spanjaard zegt dat hij voor zijn gevoel een ‘erg sterk weekend’ had en is ook zijn team dankbaar voor de derde plaats: “Het team heeft het goed gedaan met de timing van de pitstops.”

Sainz had een goede start vanaf de tweede plaats en haalde Lando Norris in voor de leiding. Hij kon die leiding een tijdje houden, maar toen de banden begonnen te slijten moest hij zijn oud-teamgenoot weer voor zich dulden. Na de eerste pitstop kreeg Sainz tot zijn verbazing te horen van het team dat ze uitgingen van een vijfde plaats, terwijl hij daarvoor dus nog even aan de leiding lag. De regen die in de laatste ronden van de race viel gaven de Spanjaard dan alsnog de kans om in ieder geval op het podium te komen. Hij kijkt met trots terug op zijn derde plek.

“Dit was absoluut mijn beste weekend met Ferrari”, zegt Sainz. “Voor mijn gevoel heb ik een erg sterk weekend neergezet vanaf de vrije trainingen. We hadden een goede start en hadden een goede pace management in de zeer lastige omstandigheden. Ik ga niet liegen, ik ben erg trots op dit weekend.”

Lees ook: Sainz tevreden met P3: ‘Namen op juiste moment de juiste beslissing’

Naast zijn eigen prestaties heeft Sainz ook alleen maar positieve woorden over voor hoe zijn team gewerkt heeft in Rusland. “Het team heeft het goed gedaan met de timing van de pitstops. Op zaterdag gingen we op het juiste moment naar de zachte band”, doelt hij op de kwalificatie, waarin hij tot de tweede tijd kwam door net als de rest van het veld op een nog ietwat vochtig circuit op de zachte band een poging te doen voor de poleposition.

“Ik denk dat dit mijn sterkste weekend voor Ferrari was”, vervolgt Sainz. “Of het perfect was weet ik niet, want dat woord is soms erg sterk. Er zijn achteraf altijd dingen die je kan verbeteren, dus perfect is niet het juiste woord. Maar het was wel mijn meest complete weekend, laten we het zo zeggen”, aldus de nummer drie van de Grand Prix van Rusland.