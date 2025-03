In aanloop naar de GP van China heeft Pirelli een nieuwe trofee onthuld voor de coureur die de snelste tijd rijdt tijdens de sprintkwalificatie. Waar na een reguliere kwalificatie doorgaans een kleine versie van de bekende Pirelli-band wordt uitgereikt, kiest het Italiaanse bedrijf voor een nieuw ontwerp bij de sprintnummers. De trofee is gemaakt ter ere van de vijfhonderdste Grand Prix van de bandenleverancier, maar op sociale media valt deze niet in de smaak.

Een afbeelding van de nieuwe trofee, die vrijdag voor het eerst zal worden uitgereikt in aanloop naar de GP van China, zorgt voor veel hilariteit op het internet. “Het ziet er niet uit”, schrijft een X-gebruiker. “Dit is de lelijkste beker die ik ooit heb gezien”, vult een ander aan. Sommige fans vragen zich zelfs af of Pirelli wel een trofee heeft afgeleverd. “Waar kijk ik naar?”, luiden meerdere berichten. “Is dit een soort Pirelli-pepermolen?”, reageert iemand tot slot.

Vijfhonderd Grands Prix

Bij Pirelli zijn ze onverminderd enthousiast over de nieuwe trofee. Het ontwerp verwijst naar het bereiken van vijfhonderd Grand Prix in het seizoen van 2025. Tijdens de Nederlandse GP zal het Italiaanse bedrijf officieel vijfhonderd keer dienstgedaan hebben als bandenleverancier van de Formule 1. “De trofee bevat een reliëfversie van het speciale logo dat onze vijfhonderdste race markeert”, schreef Pirelli in een officieel persbericht. “Bovendien zullen we de trofee aan het einde van alle sprintkwalificaties personaliseren met een plaquette met de initialen van de winnaar.”

(Bekijk het ontwerp van de nieuwste Pirelli-beker hieronder)

De trofee voor de winnaar van de sprintkwalificatie in aanloop naar de GP van China (Pirelli)

