De overwinning van Max Verstappen op Zandvoort was alweer de tiende van het seizoen voor de Nederlander. Met nog zeven races te gaan lijkt de wereldkampioen niet alleen hard op weg naar titelprolongatie, maar ook het record voor meeste zeges in een seizoen.

Dat record staat op dertien races en is in gedeelde handen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Die eerste won in zijn kampioensjaar 2004 dertien van de achttien verreden Grands Prix. Vettel kwam in 2013 eveneens tot dertien zeges, maar dat seizoen telde wel negentien races.

Algemeen wordt het record van Schumacher iets hoger ingeschat dan dat van Vettel. De zevenvoudig wereldkampioen had in 2004 een race minder om tot zijn prestatie te komen dan Vettel in 2013. Verstappen staat momenteel dus op tien overwinningen en lijkt met nog zeven races te gaan riant uitzicht te hebben op het record.

Criticasters zullen zeggen dat er tegenwoordig meer races worden verreden en het nu dus ‘makkelijker’ is om aan dertien overwinningen te komen. Als we dan toch een ‘eerlijkere’ vergelijking willen maken dan zou Verstappen eigenlijk niet dertien, maar zestien races moeten winnen. Zijn winstpercentage (16/22 =72,72 procent) is dan hoger dan dat van Schumacher (13/18 = 72,22 procent) en Vettel (13/19 = 68,42 procent).

Alberto Ascari

Overigens het hoogste winstpercentage in één seizoen nog altijd in handen van Alberto Ascari. De Italiaan won in 1952(!) zes van de acht races op de Formule 1-kalender, 75 procent dus. Zelfs dat record is nog in zicht voor Verstappen. Wint hij alle zeven resterende Grands Prix dan komt hij op zeventien overwinningen in tweeëntwintig races, goed voor een winstpercentage van 77,27 procent.

Alberto Ascari (Motorsport Images)