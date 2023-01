In de hoop de problemen met het stuiteren te verminderen heeft de FIA de reglementen aan de vloer wat aangepast. Teams zullen hierdoor veel minder last krijgen van problemen, maar leveren wel een stukje performance in.

Het stak in het begin van afgelopen seizoen ineens de kop op: porpoising, oftewel stuiteren. Nadat een aantal Formule 1-teams in Azerbeidzjan te maken kregen met wel heel veel klachten is er besloten het één en ander te veranderen voor het nieuwe seizoen.

Teams krijgen in 2023 15 millimeter minder speling met de vloer. Dit betekent dat alle auto’s net iets minder diep afgesteld staan en het probleem dus minder snel zal voorkomen. Naar verwachting zal deze maatregel wel zorgen voor een stukje minder performance in de auto, een halve seconde per ronde is de inschatting die de FIA maakt.

“We hebben nu een oplossing voor de korte termijn, en werken ondertussen door aan een oplossing voor de lange termijn. Het probleem zal nog niet volledig opgelost zijn, maar significant minder”, zegt technisch directeur Nikolas Tombazis.

Ook Tombazis had niet verwacht dat het probleem in 2022 zoveel effect zou hebben op de resultaten van de teams. “Het belangrijkste is dat we nu begrijpen waar het probleem uit voortkomt, ik verwacht dat het niet volledig wel zal zijn, maar dat er weinig tot geen last meer van zal zijn in het nieuwe seizoen”, eindigt Tombazis.

Mercedes had veel last van het stuiterprobleem | Foto: Motorsport Images