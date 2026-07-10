F1 Academy-coureur Nina Gademan kreeg donderdag de kans om met een historische F1-auto over het circuit van Goodwood te scheuren. In de E20 van Alpine reed ze twee demonstratieruns tijdens het gelijknamige Festival of Speed. Na een shakedown eerder deze week was het de tweede keer dat de Nederlandse achter het stuur van een F1-bolide mocht kruipen. “Het gevoel in deze auto is ongelooflijk”, reageerde ze stralend.

Gademan, die vorig jaar toetrad tot de F1 Academy en onderdeel is van de Alpine-opleidingsschool, trakteerde de fans in Engeland op puur F1-geweld. “Het geluid dat dit ding produceert, is niet normaal”, glunderde ze na afloop. De E20, oorspronkelijk een Lotus-bolide, nam deel aan het F1-seizoen van 2012 en wordt aangedreven door een krachtige, atmosferische V8-motor. “Ik ben blij dat ik de fans op deze manier kon vermaken”, voegde ze eraan toe.

Kinderdroom

“Daarnaast mocht ik het circuit delen met een aantal hele grote namen”, aldus Gademan. Andere F1-prominenten die donderdag in actie kwamen, waren onder anderen Adrian Newey en Pierre Gasly. “Ik ben Alpine dan ook ontzettend dankbaar. Ze hebben echt mijn kinderdroom vervuld. Dit waren twee ongelooflijke weken: eerst op Silverstone en nu op Goodwood.”

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Gademan komt dit seizoen uit in het F1 Academy-kampioenschap voor Alpine en MP Motorsport. Met een vierde en tweede plaats in Groot-Brittannië scoorde ze belangrijke punten en bezet ze momenteel de derde plaats in de WK-stand. Het volgende raceweekend wordt verreden op Zandvoort, in hetzelfde weekend als de – voorlopig – laatste Dutch GP.

Turn that sound UP 🔊🔊🔊



Nina's first run at @fosgoodwood 🙌 pic.twitter.com/FGWAQ788AI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 9, 2026

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