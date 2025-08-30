Nina Gademan boekte in Zandvoort zaterdag niet alleen haar eerste zege ooit in de F1 Academy, ze deed dat ook nog eens op haar verjaardag. “En dus is deze overwinning om meerdere redenen speciaal.”

Op de dag dat ze 22 jaar werd, zorgde Gademan voor slagroom op haar eigen verjaardagstaart. Dit tot vreugde van het in Zandvoort na de Formule 1-kwalificatie overgebleven publiek. De toeschouwers die besloten om de eerste van twee F1 Academy-races te bekijken, werden getrakteerd op een spannende race met een voor Nederlandse begrippen mooie uitslag.

“Wat prachtig om mijn thuisrace te winnen”, jubelde Gademan nadat ze onder anderen landgenote Maya Weug achter zich had gehouden. Zij zorgde voor extra vaderlands succes door als derde te eindigen. Maar Gademan was het grootste feestvarken; door de zege, door haar verjaardag en de bizarre aanloop naar de wedstrijd.

“Op vrijdag werd ik niet fit genoeg bevonden en ik was daardoor even bang om de race te missen. Gelukkig kwam het goed. Maar zo was heb ik al met al een gekke 24 uur achter de rug”, aldus Gademan.

Vorig jaar maakte ze al haar debuut in Zandvoort, toen ze een wildcard kreeg. De coureur van Alpine maakte toen al indruk door als vierde te eindigen. “Daarna ben ik twee keer dicht bij winst geweest, maar mechanische problemen voorkwamen dat. Mooi dat het nu gelukt is. En nog in eigen land ook.”

Zondag is de tweede race in de F1 Academy. De vrouwen, met naast Gademan en Weug ook nog Esmee Kosterman op de grid, starten om 10.40 uur.

