Nissany mag weer plaatsnemen in een Williams: ‘Kijk er enorm naar uit’

Roy Nissany mag de eerste vrije training van de GP van Italië voor zijn rekening nemen. Net zoals in Spanje neemt hij plaats in de auto van George Russell. Nissany kijkt enorm uit om op Monza in een Formule 1-auto te rijden. “Het is één van mijn favoriete banen”, zegt hij.

In Spanje maakte Roy Nissany zijn officiële Formule 1-debuut. Dit weekend mag hij voor de tweede keer een vrije training rijden voor het team van Williams. Dave Robson, de Head of Vehicle Performance, was uitermate tevreden met het werk wat Nissany in Spanje had verricht.

“We zijn blij om Nissany terug te zien. Hij zal in de auto van Russell plaatsnemen. Hij deed geweldig werk in Barcelona en gaat opnieuw een belangrijke rol spelen in onze plannen voor dit weekend”, zegt Dave Robson in de preview van Williams.

Nissany kijkt enorm uit naar vrijdagochtend. “Deze legendarische baan is één van mijn favorieten. Ik won mijn eerste race in Formule-auto’s op Monza. Het gaat emotioneel worden, maar als ik ga rijden, dan zet ik mijn robotmodus aan en zal ik volledig geconcentreerd zijn op het werk voor het team. Ik heb nu meer ervaring, meer vertrouwen en voel me beter dan ooit. Ik wil weer heel graag achter het stuur kruipen”, zegt Roy Nissany.

“Hopen op soortgelijk weekend als Spa”

Russell moet dus plaatsmaken voor Nissany in de eerste vrije training. Hij denkt dat het een soortgelijk weekend gaat worden als op Spa-Francorchamps. “De circuitkarakteristieken zijn vrijwel hetzelfde. We hebben dezelfde doelstelling als op Spa en dat is proberen te vechten met Alfa Romeo en Haas”, zegt George Russell.

Ook Nicholas Latifi verwacht eenzelfde weekend als in België. “Op papier is dit niet beste circuit voor onze auto, maar op Spa presteerden we beter dan verwacht. Dat geeft meer reden tot optimisme voor dit weekend”, aldus Nicholas Latifi.

