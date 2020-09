Abiteboul tevreden maar waakzaam: ‘Dezelfde auto finishte in Spanje buiten de top 10’

Renault-teambaas Cyril Abiteboul blikt tevreden terug op de Grote Prijs van België, maar wil gefocust blijven. De Fransman waarschuwt ervoor dat zijn team moet werken aan het gebrek aan consistentie van de R.S.20. “Deze auto heeft al eerder een gebrek aan consistentie getoond.”

Renault verliet Spa met een mooie oogst. Daniel Ricciardo kwam als vierde over de meet en reed de snelste raceronde, samen goed voor 13 punten. Esteban Ocon ging in de slotronde voorbij Alex Albon en finishte als vijfde. De Franse renstal verliet de Ardennen zo met 23 punten. “Het resultaat van vandaag dragen we op aan Anthoine Hubert”, reageert teambaas Cyril Abiteboul na de race. “We wisten dat Spa bij ons pakket zou passen en er veel punten voor het rapen lagen.”

Lees ook: Ricciardo: ‘Dit zijn de resultaten die we verwachtten toen ik naar Renault kwam’

“We hebben ons plan voor het weekend helemaal kunnen uitvoeren. Hoewel we tevreden zijn met het resultaat vandaag, moeten we gefocust blijven”, waarschuwt de Fransman. “Dit is dezelfde auto die in Barcelona niet in de top 10 eindigde en al eerder een gebrek aan consistentie wat betreft prestatie vertoonde. Dat verbeteren zal onze prioriteit moeten zijn.”

Dat Daniel Ricciardo de snelste raceronde wist te rijden, is volgens Abiteboul een beloning voor de mensen in Viry-Châtillon, waar de motorafdeling van Renault gevestigd is. “Daniel rondde dag in stijl af met de snelste raceronde. Dat zie ik als een beloning voor alle medewerkers in Viry, die al jaren zo hard hebben gewerkt.”

Hoewel dit resultaat even gevierd mag worden, denkt Abiteboul al aan het volgende raceweekend. “Onze focus ligt al op Monza en het verdwijnen van de kwalificatiemodus. Dat moeten we met de grootst mogelijke zorg voorbereiden”, besluit de Renault-teambaas.

Lees ook: Paddockposts: Ode aan Hubert, AstroTV met Norris en Ferrari’s rampenweekend