Max Verstappen maakte afgelopen weekend opnieuw een uitstapje naar de Nürburgring. Tijdens NLS2 kwamen hij en teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon als eersten over de streep, ware het niet dat het drietal later werd gediskwalificeerd: ze hadden te veel banden verbruikt. Desondanks werkte Verstappen een aantal fraaie duels af op de Nürburgring. Eén rivaal is nog altijd onder de indruk van zijn gevecht met de viervoudig F1-kampioen.

Verstappen nam zaterdag de eerste stint voor zijn rekening op de Nürburgring. Hij had zijn Mercedes-AMG al op poleposition gezet en wist de koppositie bij de start te behouden. In de openingsronde werd hij echter alsnog ingehaald door de blauwe Audi met startnummer zestien, bestuurd door Christopher Haase, een Nürburgring-veteraan en tweevoudig winnaar van de 24-uursrace op The Green Hell. Verstappen legde Haase vervolgens ruim een uur lang het vuur aan de schenen, alvorens hij hem vlak voor de eerste pitstop wist te passeren.

De vele kijkers genoten van de intense tweestrijd tussen Haase en Verstappen, waarbij vaak de vergelijking werd gemaakt met de Formule 1. Fans missen dergelijke gevechten in de koningsklasse. De Duitse coureur werd na afloop dan ook overspoeld met positieve berichten; hij werd geprezen voor het spectaculaire en bovenal eerlijke duel. Later plaatste hij een dankwoord op zijn eigen kanalen, waarin hij benadrukte hoezeer hij had genoten van de strijd met Verstappen en van alle lof op sociale media.

Ben een racer in hart en nieren

“Hoi allemaal, wat was NLS2 ontzettend spannend”, schreef Haase. “Ik heb echt genoten van de strijd met Verstappen in de openingsstint. Eerlijk gezegd weet ik niet goed waar ik moet beginnen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de vele berichten, telefoontjes en reacties. Daarbij ben ik natuurlijk ook de fans op het circuit erg dankbaar voor hun steun. Ik heb zoveel positieve reacties gekregen dat ik onmogelijk iedereen persoonlijk kan bedanken. Daarom wil ik dit bericht gebruiken om zoveel mogelijk van jullie te bereiken. Jullie steun heeft ontzettend veel betekend. Ik had deze constante positieve steun echt niet verwacht.”

“Ik ben een racer in hart en nieren”, voegde Haase eraan toe, “en ik heb echt genoten van de stint met Max. Dat zijn precies de gevechten waar we in deze sport voor leven. Met jullie steun betekent het nog meer. Nogmaals bedankt aan alle fans, supporters, partners, vrienden, concurrenten en iedereen die deze passie voor onze sport deelt. Het betekent meer voor me dan ik in woorden kan uitdrukken.”

Hi guys… NLS 2 has been very exciting. I really enjoyed the battle with @Max33Verstappen in the opening stint 🤤🙌✌️.



Honestly… where do I even start, where do I stop. I’m not exactly the most talented when it comes to putting things like this into words 😅.



I want to thank… pic.twitter.com/Q2FYGOdOuz — Christopher Haase (@ChHaase) March 23, 2026

