Max Verstappen wil volgend jaar mogelijk deelnemen aan de 24 Uur van de Nürburgring, mits hij zich goed kan voorbereiden op deze slopende langeafstandsrace. Met de drukke Formule 1-kalender is dat echter makkelijker gezegd dan gedaan. Zo ontbreekt het Verstappen momenteel aan kansen om nog eens deel te nemen aan een NLS-race op de Nordschleife. Mogelijk komt het bestuur van de raceklasse hem daarin tegemoet.

Ingewijden verklaarden tegenover het Duitse Motorsport-Total dat Verstappen minstens één NLS-race wil rijden alvorens hij aan de 24-uursrace deelneemt. De eerste NLS-race wordt echter verreden op 14 maart, tijdens het Grand Prix-weekend in Shanghai. Twee weken geleden verklaarde een woordvoerder van de NLS nog dat het schema vastligt, maar inmiddels lijkt er ruimte voor veranderingen. NLS-topman Mike Jäger laat weten open te staan voor aanpassingen, al niet specifiek voor Verstappen.

‘Verstappen heeft positief effect op NLS’

“Het is niet ideaal dat de helft van de kampioenschapsraces vóór de 24-uursrace plaatsvinden”, zei hij tegenover het Duitse medium. “Maar door de omstandigheden kan het niet anders. Als er iets te veranderen valt, doen we dat graag. Maar dat moet nog onderzocht worden.” Of er een verzoek vanuit het kamp van Verstappen is gekomen, durft hij niet te zeggen. “Niet aan de NLS”, aldus Jäger, al sluit hij niet uit dat er via tussenpersonen het een en ander is besproken.

Over een mogelijke terugkeer van de viervoudig wereldkampioen in de NLS is Jäger duidelijk positief. “We zien hem graag terug in ons kampioenschap”, verzekerde hij. “Ik waardeer zijn nuchtere uitstraling en ik denk dat hij met zijn hele entourage een positief effect heeft op ons kampioenschap. Maar wij hebben verder weinig invloed op zijn deelname.” Door het GT3-debuut van Verstappen ging er wereldwijd veel aandacht uit naar de Duitse raceklasse. Er werden extra tribunes ingezet voor alle toeschouwers en livestreams van de race braken kijkcijferrecords voor de NLS.

