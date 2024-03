Red Bull en kledingmerk Castore hebben een ‘recorddeal’ getekend van meer dan 200 miljoen dollar (ruim 180 miljoen euro). Volgens het team gaat het om de “grootste kledingdeal in de geschiedenis van de motorsport”. Hoe lang de samenwerking precies gaat duren, is nog onbekend.

Red Bull tekende in 2023 een eerste kledingdeal met het Engelse merk. Castore verving toen de bekende Formule 1-sponsor Puma. Met de nieuwe overeenkomst wordt de samenwerking voor onbepaalde tijd verlengd. Het team gaat niet alleen in de Formule 1 gebruik maken van de sponsoring, ook in de F1 Academy krijgen rijders van Red Bull een Castore-outfit aangemeten.

Christian Horner laat middels een persbericht weten verheugd te zijn over de nieuwe kledingdeal. “Castore deelt onze passie voor innovatie en techniek”, aldus de teambaas. “De inzet van het merk in de afgelopen twaalf maanden heeft deze recorddeal teweeggebracht.” Tom Beahon – medeoprichter van het merk – is al net zo enthousiast. “Deze nieuwe deal bewijst dat Castore zich wil inzetten om goede producten te leveren die Red Bull kunnen helpen bij het winnen van races en wereldtitels.” Volgens Red Bull is de samenwerking met Castore “de grootste kledingdeal in de geschiedenis van de motorsport.”

Castore

Castore werd in 2015 opgericht door broers Tom en Philip Beahon. Beiden hebben een achtergrond in topsport en hebben van het merk een van de grootste namen in sportkleding gemaakt. Castore sponsort naast Red Bull ook het Formule 1-team van McLaren en diverse internationale voetbal- en rugbyclubs. Max Verstappen en Sergio Pérez lopen inmiddels al een jaar in de kledij van het merk.

