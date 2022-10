Het blijft nog even onduidelijk of Red Bull en Aston Martin vorig jaar al dan niet het budgetplafond hebben overschreden. De FIA zou woensdag bekend maken welke teams zich wel en niet aan de financiële regels hebben gehouden, maar het boekenonderzoek is nog niet afgerond.

Waarschijnlijk volgen de uitkomsten zelfs pas na de Grand Prix van Japan van komend weekend. “De analyse van de financiële inzendingen is een lang en complex proces. Dat is nog aan de gang en zal worden afgerond om de vrijgave van de certificaten op maandag 10 oktober mogelijk te maken”, laat de internationale autosportfederatie weten.

Zorgvuldigheid

De FIA onderstreept het belang van zorgvuldigheid en stelt dat er tot nu toe niets is bewezen. “Zoals eerder medegedeeld, zijn er in verband met deze zaak niet-onderbouwde speculaties en vermoedens geuit. De FIA herhaalt dat er geen verdere informatie zal worden verstrekt zolang dit [onderzoek] niet is afgerond.”

Lees ook: wat zijn de straffen voor het overschrijden van het budgetplafond?

Het boekenonderzoek van de FIA ligt gevoelig. De laatste dagen wordt er volop gespeculeerd dat Red Bull en Aston Martin vorig jaar het budgetplafond hebben overschreden. Beide teams ontkennen dat, maar mocht inderdaad worden bewezen dat ze zich niet aan de financiële afspraken hebben gehouden dan kunnen ze worden bestraft.