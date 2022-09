Nu Aston Martin en vooral Red Bull onder het vergrootglas liggen wegens mogelijke overtreding van het budget cap-reglement, dringt de vraag zich op: wat gebeurt er eigenlijk als een overschrijding van de budget cap wordt vastgesteld?

Het onderwerp komt elk weekend langs, met name tijdens de persconferenties van teambazen. Extra kosten door sprintraces, zware crashes, oorlogen inflatie of andere wereldwijde economische verschijnselen: ieder heeft altijd zijn eigen belang voorop om het onderwerp weer op de agenda te zetten. Tot nu toe is alleen Williams bestraft voor het te laat inleveren van hun financiële papieren, dat kwam ze op een boete van 25.000 dollar te staan.

Wat zijn de mogelijk straffen?

In de regels is er door het Cost Cap Adjudication Panel (CCAP) een lijn getrokken bij 5 procent van de budget cap, voor 2022 (plafond is vastgesteld op 141.2 miljoen dollar) zou dat neerkomen op ongeveer 7 miljoen dollar. La Gazetta Dello Sport schrijft dat Red Bull het plafond met 4 á 5 miljoen dollar zou hebben overschreden.

Op een dergelijke overtreding staat een financiële straf, die wordt per geval bepaald maar zal een groot team logischerwijs minder pijn gaan doen dan een klein team. Er is ook een uitgebreid menu aan straffen waar het CCAP uit kan kiezen, ook wel een Minor Sporting Penalty genoemd:

Er is een publieke tik op de vingers, de lichtste straf zonder echte gevolgen.

Het wordt serieuzer als er punten worden afgetrokken, zowel in het constructeurskampioenschap als het coureurskampioenschap. Dat kan ook met terugwerkende kracht gebeuren en zou in gevallen zoals die van Red Bull en Max Verstappen enorme gevolgen kunnen hebben.

Teams/coureurs kunnen ook uitgesloten worden van sessies, vrije trainingen in dit geval. Van races uitgesloten worden is niet mogelijk.

Minder mogelijkheden voor de ontwikkelingen van aerodynamische of andere onderdelen

Verlaging van het budgetplafond voor het volgende jaar

Wat gebeurt er bij overtredingen van boven de 5 procent?

Bij een overschrijding van meer dan 5 procent is er sprake van een Material Sporting Penalty, een reprimande is dan niet meer mogelijk en dan wordt er meteen een zwaardere straf opgelegd. De lijst is op enkele zwaardere sancties na hetzelfde als bij de Minor Sporting Penalty. De mate van de penalty zal wellicht wel zwaarder zijn.

Puntenaftrek in het constructeurs- en coureurskampioenschap

Uitsluiting van sessies tijdens GP-weekenden zonder uitsluiting van de race

Een rem op de ontwikkeling van aerodynamische en andere onderdelen van de auto

Uitsluiting van één of meerdere gehele GrandPrix-weekenden

Gehele uitsluiting van het kampioenschap.