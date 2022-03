Natuurlijk, vergeleken met wat er in de rest van de wereld speelt, is het een luxeprobleem, maar de Formule 1-teams worstelen volgens Red Bull-teambaas Christian Horner juist door zaken als de oorlog in Oekraïne en forse inflatie met de strenge budget cap die in de sport van kracht is.

Die budget cap ligt in 2022 op 140 miljoen dollar, terwijl dat vorig jaar nog 145 miljoen dollar was. In 2023 gaat er weer vijf miljoen vanaf. Een korte kanttekening: eigenlijk gaat het om een cost cap met teams die niet meer dan dit mogen uitgeven aan zaken als personeel, de infrastructuur en ontwikkeling van de auto’s. Grote posten als het salaris van de coureurs, drie kopstukken van het team, de motorontwikkeling en marketinguitgaven, vallen hier buiten. Vandaar dat het budget dus nog altijd hoger kan zijn.

Hoe het ook zij, volgens Horner is het een flinke opgave dit jaar onder de cost cap te blijven. En dat niet alleen omdat geld moet rollen in de Formule 1. De globetrottende sport is namelijk niet immuun voor wat er speelt in de rest van de wereld, zo haalt hij aan. Door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, zo erkent Horner desgevraagd, lopen de kosten in de Formule 1 ook op. “Dat is een heel reëel probleem”, zegt hij. De ‘enorm hoge inflatie’, zo verklaart hij, speelt daarbij ook mee.

Inflatie

“De prijzen zullen ook alleen maar toenemen”, zegt hij wat betreft het inkopen van materiaal bij leveranciers. “De inflatie gaat mogelijk zelfs een recordhoogte bereiken. We zitten dus met een serieus probleem waar we naar moeten kijken”, waarschuwt hij. “Dit heeft namelijk ook impact op mensen en hun banen.” Volgens Horner gaat de koopkracht van Formule 1-personeel er immers op achteruit als ze binnen de cost cap geen extra salaris of inflatiecorrectie kunnen krijgen.

“Toen de budget cap werd bedacht, middenin de coronapandemie, had niemand kunnen bedenken dat we nu in deze situatie zouden zitten”, zegt Horner. “Alle kosten zijn enorm toegenomen.” Door alle perikelen in de wereld, is het bijvoorbeeld de verwachting dat reizen een stuk duurder wordt. De inflatie en olieprijs hebben verder veel impact op de handel en kosten van goederen en materiaal. De budget cap is echter een vast bedrag – 140 miljoen dollar voor dit jaar. Volgens Horner is er dus mogelijk actie nodig.

