Ferrari’s sporting director Laurent Mekies verwacht dit seizoen vanwege de budget cap minder tussentijdse updates op de auto’s te zien dan in het verleden.

Mekies trekt daarbij in gesprek met Motorsport vooral de vergelijking met de seizoenen 2018 en 2019. In de coronajaren 2020 en 2021 waren er volgens hem door ontwikkelingsrestricties namelijk sowieso minder upgrades te zien.

In de jaren waarnaar hij verwijst, was het voor de topteams niet ongewoon om ‘elke race of om de race’ met iets nieuws te komen. Dat is nu verleden tijd, verwacht hij. “Vanuit ons perspectief gezien is het onmogelijk zoveel updates te brengen. Dit omdat we nu met beperkingen te maken hebben”, refereert hij aan de budget cap.

Lees ook: Binotto: ‘Nieuwe Ferrari is qua uiterlijk én onderhuids behoorlijk anders’

Geld geoormerkt

Het plafond van de budget cap lag in 2021 op 132 miljoen euro, maar is nu gezakt naar 127 miljoen. Het budgetplafond geldt voor de operationele en technische uitgaven van teams. Zaken als de motorontwikkeling, marketinguitgaven en de salarissen van de coureurs en de drie best betaalde kopstukken zijn uitgezonderd.

Dat gezegd hebbende, heeft Ferrari uiteraard geld geoormerkt om haar auto door te ontwikkelen. De 2022-auto’s zijn immers compleet nieuw door de regelrevolutie voor dit jaar. Het kan dus zomaar dat een team, zeker als het de plank mis slaat, inderhaast het een en ander moet aanpassen. Of een slimme vondst van een ander wil namaken.

Opvallend genoeg merkte McLarens technisch directeur James Key recentelijk op dat hij verwacht dat er een ‘grote ontwikkeling’ te zien zal zijn met de 2022-auto’s. Dit omdat ze dus nieuw zijn en de teams er steeds meer over zullen leren.

Lees ook: James Key ziet vergelijkingen tussen 2009 en 2022: ‘Teams worden innovatief’

Het is natuurlijk ook niet gezegd dat je met minder updates niet alsnog grote stappen kan zetten. Zeker als de weinige updates die je brengt wel groot zijn, structurele problemen oplossen of je inderdaad een (radicale) uitvinding van een ander team kan kopiëren.

De 2022-auto’s zijn, zoals bekend, ontworpen om inhalen makkelijker te maken én het veld dichter bij elkaar te brengen. De budget cap kan hier ook bij helpen. Een team dat minder geld uitgeeft aan personeel, kan immers meer in updates investeren.