De nieuwe Ferrari zal er door de 2022-regels niet alleen behoorlijk anders uitzien, maar ook onderhuids flink verschillen van zijn voorganger, zo vertelt teambaas Mattia Binotto.

De grootste onderhuidse veranderingen betreffen daarbij de krachtbron, zo geeft Binotto aan in gesprek met The-Race. Het hybridesysteem is in de tweede helft van 2021 zoals bekend al geüpdatet. Door wat kleine regelwijzigingen zijn hier echter ook nog wat details aan veranderd. “Al is het hybridesysteem vrijwel gelijk aan wat we aan het eind van 2021 gebruikten.” De verbrandingsmotor, zegt Binotto, is daarentegen ‘aanzienlijk anders’.

Lees ook: Ferrari: ‘Zou naïef zijn om te denken dat we gat naar Red Bull en Mercedes denken’

Dit komt, zo legt Binotto uit, door de overstap van de Formule 1 naar E10-benzine. Deze bestaat voor tien procent uit ethanol. “Dat heeft veel invloed op de verbranding in de motor”, vertelt Binotto, die jarenlang de scepter zwaaide op Ferrari’s motorafdeling. Puur door die verandering verliest elke fabrikant ‘zo’n twintig pk’, weet Binotto, maar dit biedt ook kansen qua ontwikkeling van de verbrandingsmotor. “We hebben dan ook vrij veel veranderd aan dit ontwerp.”

Binotto haalt verder aan dat de regelrevolutie op aerodynamisch vlak voor 2022 ook kansen heeft geboden. Ferrari is hier ‘heel open ingegaan’. “We hebben qua concept niet alleen gekeken naar wat er mogelijk is wat het bodywork betreft, maar ook onderhuids. Dan heb ik het over zaken als de wielophanging en hoe de onderhuidse architectuur – waaronder die van de motor – eruitziet. Ik denk dat we als team behoorlijk hebben geïnnoveerd.”

Lees ook: Ferrari onthult half februari nieuwe bolide