Ferrari hoopt dit jaar natuurlijk weer mee te doen om het kampioenschap, maar weet ook dat het een zware klus wordt om het gat naar Mercedes en Red Bull te dichten. Volgens sportief directeur Laurent Mekies zou het zelfs ‘naïef’ zijn om te denken dat dat gat zomaar gedicht wordt.

Ferrari klom in 2021 uit het diepe dal van 2020, toen het team enorm worstelde om überhaupt in de top tien te kunnen kwalificeren. De Italiaanse renstal had vorig jaar na tien races al meer punten dan in heel 2020. Het team voldeed uiteindelijk aan de verwachtingen en werd derde in het kampioenschap en heeft dus grote stappen vooruit gezet. Ferrari hoopt dit jaar weer mee te kunnen strijden om de titel, maar sportief directeur Laurent Mekies noemt het niet vanzelfsprekend dat Ferrari zich weer helemaal vooraan meldt en met Mercedes en Red Bull kan vechten.

Lees ook: Sainz: ‘Ben nergens beter af dan bij Ferrari’

“Ik ben er zeker van dat zij in 2021 moesten blijven ontwikkelen”, zegt Mekies tegen Motorsport.com, doelend op Red Bull en Mercedes, die tot de laatste race om de titel streden. “Maar het zijn allebei geweldige organisaties, je hoeft alleen maar naar de resultaten te kijken om dat te concluderen. Ik zou ze dan ook zeker niet onderschatten voor wat betreft het bouwen van een geweldige auto voor 2022.”

Lees ook: Ferrari: ‘Hebben ons ondanks strijd met McLaren vol op 2022 gericht’

“Ja, zij moesten meer uitgeven in 2021, maar als je naar hun resultaten van de afgelopen tien jaar kijkt moet je wel erg naïef zijn om te denken dat het makkelijk wordt om dat gat te dichten”, vervolgt Mekies. “Uiteindelijk moet je dat gat wel zien te dichten. Als we in 2022 een aantal tienden langzamer zijn dan deze jongens, dan moeten we dat gat zien te overbruggen”, aldus Mekies, die aangeeft dat Red Bull en Mercedes zich geen zorgen hoeven te maken.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.