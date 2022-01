Ferrari vocht in 2021 een felle strijd om de eretitel van best of the rest uit met McLaren, maar dat is op de fabriek in Maranello niet ten koste gegaan van het werk aan de 2022-auto.

Dat maakt Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies duidelijk in gesprek met Motorsport. Ferrari heeft zich volgens hem vorig jaar al ‘heel vroeg’ op 2022 gericht. Dit natuurlijk vanwege de compleet nieuwe generatie Formule 1-auto’s die dit jaar hun intrede doen.

“We hebben nul compromissen gemaakt met oog op 2022. Duidelijker kan ik het niet verwoorden”, beklemtoont Mekies. Hoewel de strijd met McLaren zeer fel was en Ferrari begin 2021 nog ‘vrij ver van McLaren af zat’, heeft dat dus niks aan Ferrari’s filosofie veranderd.

Lees ook: Ferrari wijst geen eerste en tweede coureur aan

Dat het Ferrari is gelukt McLaren bij te halen en uiteindelijk zelfs te verslaan, was dan ook geen gevolg van een enorme ontwikkelingsslag bij de Scuderia. “De enige ontwikkeling die we in de tweede helft van 2021 hebben gebracht, was het nieuwe hybride-systeem van onze motor.”

Zelfs deze update, zo legt Mekies uit, is echter vooral met 2022 in het achterhoofd geïntroduceerd. Dat gezegd hebbende, heeft het volgens hem zeker geholpen. “Het heeft ons vooral geholpen meer van het potentieel van de auto te benutten.” Ferrari finishte 2021 zo uiteindelijk als derde met 323,5 punten, 48,5 meer dan nummer vier McLaren.

Lees ook: Ferrari tempert verwachtingen voor 2022: ‘Focus ligt op groei’

