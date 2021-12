Ferrari wijst voor komend Formule 1-seizoen geen eerste en tweede coureur aan. Charles Leclerc en Carlos Sainz mogen onderling op de baan uitvechten wie de sterkste coureur is.

Nog ver voor de start van het nieuwe seizoen wil de Italiaanse renstel alvast duidelijk hebben gemaakt dat er geen duidelijk nummer één is binnen het team. “We hebben al vaak gezegd dat het op het circuit beslist zal worden,” aldus Binotto in gesprek met verzamelde pers. “Het team is altijd de prioriteit. Daarom hebben wij nu dan ook geen beleid met een nummer één en een nummer twee. We zullen dat bespreken wanneer het daar tijd voor is, afhankelijk van de positie op de baan.”

Dat Binotto geen voorkeur wil uitspreken, betekent niet dat Leclerc zijn bevoorrechte positie als de nieuwe kroonprins van Ferrari is kwijtgeraakt. De Monegask gaat komend jaar alweer zijn vierde seizoen in bij de Scuderia, terwijl Sainz begint aan zijn tweede seizoen. De Spanjaard maakte in zijn debuutjaar bij Ferrari indruk door vier keer op het podium te finishen en in het rijderskampioenschap zelfs voor Leclerc te eindigen. Dat heeft echter geen invloed gehad op de beslissing van Binotto om met twee gelijkwaardige coureurs het nieuwe jaar in te gaan. “Wat Charles betreft, ben ik tevreden met zijn vooruitgang dit seizoen,” zei Binotto. “Hij was altijd erg snel in de kwalificatie – zelfs in het laatste deel van het jaar toen Carlos hem mogelijk wat meer uitdaagde.”

Daarbij komt dat Leclerc afgelopen seizoen wat pech kende, vervolgde Binotto. Hij doelde daarbij op de technische problemen in Monaco, waar polesitter Leclerc door een kapotte versnellingsbak niet aan de start kon verschijnen en de ongelukkige uitvalbeurt in Hongarije. Het kostte Leclerc veel punten. “Het is moeilijk te zeggen waar hij zou zijn geëindigd [in die races], maar misschien miste hij daardoor minstens 40 punten. Dan zou hij ook hoger zijn geëindigd in het kampioenschap”, zei Binotto.

Charles Leclerc baalt: Hij kan niet meedoen aan de Grand Prix van Monaco (Motorsport Images)

En dus is Binotto ondanks alles tevreden met de progressie van Leclerc. “Hij heeft geleerd hoe hij de banden moet beheren, hoe hij de racesituatie en ook het racetempo moet beheren. Ik ben heel blij met zijn vooruitgang.”

