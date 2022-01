James Key, de technisch directeur van McLaren, verwacht dat het seizoen 2022 wat vergelijkingen zal vertonen met 2009. Met name de beperkte ruimte om met ideeën te komen zorgt er volgens Key juist voor dat de teams creatiever zullen worden: “Dat gebeurde in 2009 ook al.”

In 2009 werden de regels veranderd en waren het niet meer McLaren en Ferrari die bovenaan streden om de titel, maar Brawn GP en Red Bull. Brawn GP domineerde dat seizoen, mede dankzij de dubbele diffusor. Hoewel we volgens James Key, de technisch directeur van McLaren, dit jaar niet kunnen verwachten dat er zoiets als een dubbele diffusor komt, is dit jaar volgens de ontwerper wel degelijk te vergelijken met 2009.

Lees ook: Indycar-coureur O’Ward rijdt mogelijk vrije trainingen bij McLaren

“Technisch gezien hebben we minder middelen om mee te spelen”, zegt James Key tegen Motorsport-Magazin. “Maar daardoor ontstaan veel ideeën waar je in 2021 niet eens aan gedacht zou hebben.”

Die beperkingen op sommige vlakken zorgen er volgens Key juist voor dat de teams creatiever worden. “In zulke tijden word je heel innovatief. Het gebeurde ook al in 2009. Ze realiseerden zich allemaal dat er veel dingen gedaan konden worden. Het was alleen wat subtieler en ingewikkelder. In 2022 zal het net zo gaan. Ik denk dat we wat verschillen en andere ideeën zullen zien bij de teams.”

Lees ook: Zak Brown: ‘Zou me verbazen als er in 2022 een dominant team is’

De vrees bij fans dat de auto’s op elkaar zullen lijken, is volgens Key nergens voor nodig omdat de teams met hun eigen ideeën zullen komen. “Ik denk dat de ontwikkelingspercentages vrij hoog zullen zijn. Iedereen moet eerst de auto’s van 2022 leren kennen. We moeten ze op het circuit vergelijken. We moeten zien wat iedereen heeft gedaan”, aldus Key.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.