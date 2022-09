Er gaan geruchten in de paddock dat er afgelopen seizoen twee teams zijn geweest die het budgetplafond hebben overschreden. Het doorgaans goed ingelichte Auto, Motor und Sport meldt dat het om Aston Martin en Red Bull zou gaan.

De tien Formule 1-teams mochten vorig jaar niet meer dan 145 miljoen dollar uitgeven. Daarbij gelden uitzonderingen voor het salaris voor drie topmannen binnen het team, het salaris van de coureurs en marketinguitgaven. Dit zou het speelveld eerlijker moeten maken, aangezien een team als Mercedes voor het budgetplafond nog regelmatig ruim 300 miljoen euro uitgaf om de titel in de wacht te slepen.

Volgens Auto, Motor und Sport zouden er vorig jaar al twee teams zijn geweest die het budgetplafond hebben overschreden. Het zou gaan om Aston Martin en, noemenswaardiger, Red Bull. Dat team moest de constructeurstitel voor de achtste keer op rij aan Mercedes laten, maar won wel het kampioenschap bij de coureurs met Max Verstappen.

Lees ook: Alonso: ‘Tweede titel zou van Verstappen een grootheid maken’

Dat betekent dat de overige acht teams zich wél aan de regels zouden hebben gehouden, wat dan wel meteen voor onvrede kan zorgen bij teams als Ferrari en met name Mercedes, dat zich bovendien al bestolen voelde in de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi. Het zou bij een van de twee teams namelijk gaan om een overschrijding met een ‘aanzienlijk bedrag’. Volgens Ferrari en Mercedes zou vijf miljoen dollar extra al goed zijn voor een halve seconde op de baan en volgens La Gazzetta dello Sport zou Red Bull zo’n 4 tot 5 miljoen dollar te veel hebben uitgegeven.

Mogelijke straffen

Mochten de teams in kwestie inderdaad het budgetplafond hebben overschreden, dan kan dat op een straf komen te staan. De mildste straf is financieel van aard en kan ‘per casus’ vastgesteld worden, staat in het financiële reglement van de FIA.

Andere mogelijke straffen die vallen onder een Minor Sporting Penalty, waarbij teams minder dan 5 procent van het budget hebben overschreden, is een reprimande, aftrek van constructeurspunten, aftrek van coureurspunten, een schorsing voor bepaalde sessies met uitzondering van de race zelf, beperkingen op de mogelijkheid om aerodynamische of andere tests uit te voeren en een verlaging van het budgetplafond.

Als een team het budgetplafond met meer dan 5 procent heeft overschreden, krijgt het te maken met een Material Sporting Penalty. Bij dit vergrijp is een reprimande niet mogelijk en gaat het direct om de zwaardere straffen, waaronder aftrek van kampioenschapspunten, maar ook een uitsluiting van het kampioenschap behoort tot de mogelijke straffen.

Foto: Motorsport Images