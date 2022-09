Het lijkt slechts een kwestie van tijd dat Max Verstappen zijn tweede wereldtitel in de wacht sleept. Daarmee schaart de Nederlander zich dan in een illuster rijtje van onder andere Jim Clark, Graham Hill, Mika Häkkinen en Fernando Alonso. Laatstgenoemde ziet vergelijkingen met de regerend wereldkampioen en prijst hem voor zijn pure snelheid.

Verstappen kan in Singapore al zijn tweede wereldtitel veiligstellen, al moet hij dan minstens de race winnen terwijl Charles Leclerc en Sergio Pérez het gat naar de Nederlander niet groter mogen maken dan 138 punten als zij nog een kans willen maken.

Mocht Verstappen zijn tweede titel al op zijn 24ste pakken, dan behoort hij volgens Alonso direct tot de grootheden van de Formule 1. “Dat denk ik wel ja. Hij heeft nog vele jaren voor zich, maar ik wens hem meer succes toe dan wat ik heb gehad. Ik was 26 met dat soort statistieken en heb diezelfde statistieken nog steeds op mijn veertigste!”, grapt de Spanjaard.

Lees ook: Alonso geniet van ‘overpresterend’ Alpine: ‘Vechten tegen McLaren was de droom’

Alonso vindt het succes dat Verstappen heeft bereikt ‘zeer verdiend’. “Zij waren met afstand het beste team en de beste coureur.” Het is volgens hem ook meer de vraag ‘wanneer’ Verstappen kampioen wordt, dan de vraag ‘of’ het gaat gebeuren. “Of het nou hier gebeurt of in Japan, dat zullen we wel zien.”

Eerder vandaag gaf Lewis Hamilton aan dat hij het ‘jammer vindt’ voor de fans dat de titelstrijd al zo vroeg beslist kan worden. Hij hoopt bovendien dat het de komende jaren weer spannender wordt. Alonso wijst ook een gebrek aan een echte strijd aan, al vindt hij dat niet per se jammer. “Ik bedoel, het was een belangrijk seizoen vanwege de regelwijzigingen. Dit seizoen zal altijd herinnerd worden als startpunt van deze nieuwe generatie auto’s.”

“Ferrari had een zeer snelle auto, maar Red Bull en Max waren uitstekend”, vervolgt Alonso. “Er was misschien niet echt een gevecht omdat zij beter waren dan de rest, maar het is niet dat zij de superieure auto hadden. Ferrari zit op hetzelfde niveau of is zelfs beter”, meent de tweevoudig wereldkampioen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Alonso vergelijkt zich met Verstappen

Alonso en Verstappen kunnen het goed met elkaar vinden, ook omdat Alonso wat van zichzelf ziet in de Nederlander. Zo kunnen beide coureurs al direct vanaf ronde één in het weekend snel zijn. “Dat kan je niet leren, dat moet echt van jezelf komen”, legt Alonso uit. “Er zijn coureurs die meer tijd nodig hebben, die de data langer moeten bekijken en alles van de vrijdag moeten analyseren en vergelijken met hun teamgenoot.”

“Dan zetten zij kleine stappen totdat zij 100 procent gereed zijn voor de kwalificatie. Er zijn ook coureurs die al op de 100 procent zitten in de eerste vrije training. Max is een van die coureurs en dat is al sinds zijn karttijd het geval geweest. Dat moet dus niet als een verrassing aankomen”, prijst Alonso de Red Bull-coureur.

Lees ook: Hamilton: ‘Jammer dat de titelstrijd al zo vroeg beslist is’

“Dat is ook een van mijn sterkste punten,” voegt Alonso toe, “en dat is waarom ik in 2018 stopte met de Formule 1, om weer eens wat andere dingen te proberen. Ik had het gevoel dat mijn carrière er niet op vooruitging, ik werd elk weekend iets van tiende of twaalfde. Ik wilde mezelf in andere raceklassen uitdagen om verschillende zeges of titels te veroveren.”

“Maar ik zal morgen met belangstelling naar de statistieken en de rondetijden van de eerste vrije training kijken. In de eerste vijf minuten van de sessie zal Max 2,5 seconden sneller zijn dan de rest”, weet Alonso zeker. “Langzaamaan trekt het veld meer naar hem toe en dan zijn de verschillen in de kwalificatie kleiner.”

Foto: Red Bull Content Pool