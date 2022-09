Fernando Alonso is blij met het ‘heel indrukwekkende’ seizoen van Alpine tot nu toe. De tweevoudig wereldkampioen stelt dat de Franse renstal ‘overpresteert’ met de vierde plaats bij de constructeurs.

Alpine staat met nog zes races te gaan vierde bij de constructeurs. McLaren volgt het team op een achterstand van achttien punten, waardoor de rollen ten opzichte van vorig jaar zijn omgedraaid. Dat leidt tot een positieve stemming bij Alpine, waar Fernando Alonso de vooruitgang van het team opmerkt.

“Heel indrukwekkend”, vat Alonso de prestaties van Alpine tot nu toe samen. “Ik denk dat we in Bahrein en de wintertests een beetje ongerust begonnen. We hadden daar wat ups en downs qua prestaties. Maar ik denk dat het team sinds Australië of Jeddah veel gegroeid is en dat de motor ook veel beter is dan vorig jaar.”

Begin dit seizoen leek het nog een ramp te worden voor Alpine, dat geteisterd werd door betrouwbaarheidsproblemen en de nodige pech kende. “Maar we hebben meer vermogen dan vorig jaar, dus dat accepteren we”, aldus Alonso. “We vechten nu tegen McLaren in het constructeurskampioenschap en dat was misschien een beetje een droom aan het begin van het jaar, dus ik denk dat we overpresteren in vergelijking met wat we dachten.”

Vorig seizoen verraste Alpine nog met de zege van Esteban Ocon op de Hungaroring en de derde plek van Fernando Alonso in Qatar. Of dat ook dit seizoen nog kan gebeuren? “We bevinden ons in dezelfde positie als het hele jaar. We zitten achter de top drie, dus dan staan we zevende en achtste. We hebben dus hulp nodig van de auto’s voor ons, bijvoorbeeld door gridstraffen. We kunnen een betere startpositie hebben, maar we eindigen in de race dan wel op onze natuurlijke positie”, aldus Alonso.