Mocht het stuiteren dit weekend meevallen heeft Lewis Hamilton vertrouwen in een goed weekend voor Mercedes in Singapore. De zevenvoudig wereldkampioen blikt vooruit op ‘een weekend met kansen’ en gaat in op de aanstaande titel van Max Verstappen.

Hamilton heeft weinig te maken met de titelstrijd en kan de titel theoretisch ook al niet meer winnen. De Brit vindt het voor de sport jammer dat de strijd al zo vroeg beslist is, maar kan goed begrijpen dat Verstappen erg blij is met dit seizoen: “Voor de sport is het het mooist als een titelstrijd tot het einde duurt. Ik kan me Brazilië 2008 nog goed herinneren en ook Abu Dhabi vorig jaar was een helse strijd. Het is te hopen dat er de komende jaren weer een spannende strijd komt”, vertelt Hamilton.

Foto: Motorsport Images

De oud-wereldkampioen is vooral bezig met zijn team en hun strijd voor de overwinning. “Het is zo inspirerend om te zien hoe het team keihard werkt en na een lange zondagavond op maandag alweer fris en fruitig op zoek gaat naar oplossingen”, gaat Hamilton verder. Als Mercedes het stuiteren onder de knie krijgt komend weekend zou de lay-out van de baan ze goed moeten liggen. “Monaco is een vergelijkbare baan, sinds die race hebben we enorm veel geleerd, dus als de porpoising meevalt kan het wat worden dit weekend”, sluit Hamilton af.

