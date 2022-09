Lewis Hamilton is van plan om ‘vol in de aanval’ te gaan in de resterende zes races van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen wil Mercedes aan de tweede plaats bij de constructeurs helpen en hoopt nog steeds op een zege: “Maar als dat niet lukt is dat niet het einde van de wereld.”

Mercedes begon met een flinke achterstand ten opzichte van Ferrari aan Red Bull aan het seizoen, maar heeft dat gat beetje bij beetje verkleind. Aan Red Bull kan het kampioensteam nog niet tippen, maar bij de constructeurs kan het nog wel voor de tweede plaats gaan. Het verschil met Ferrari bedraagt 35 punten. Een duidelijk doel voor Hamilton en Mercedes.

“Het is ons doel om de tweede plaats bij de constructeurs te pakken, dat heeft een enorme impact op iedereen in de fabriek”, wordt Hamilton geciteerd door Reuters. “De komende zes races draait om maximaal in de aanval gaan. We hebben niets te verliezen, dus we gaan er gewoon voor.”

Hamilton dreigt met nog zes races te gaan een uniek recordreeks te verliezen. De Brit heeft sinds zijn Formule 1-debuut in 2007 elk seizoen een zege gepakt, maar dit seizoen staat hij nog droog. Op het stratencircuit van Singapore zou de W13 goed kunnen presteren, denkt Hamilton. “Dit circuit zou ons goed moeten liggen omdat het een high downforce-circuit is”, legt de Mercedes-coureur uit. “Het is echter wel hobbelig.”

Hamilton beschouwt dit seizoen hoe dan ook niet als verloren. Het is volgens hem juist een goed leermoment om beter te worden voor volgend seizoen. “Er zijn nog zes races te gaan, dus we hebben nog zes kansen om een zege te pakken. Maar als we daar niet in slagen, dan is dat niet het einde van de wereld”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Oud-Mercedes-coureur en oud-teamgenoot van Hamilton, Nico Rosberg, verwacht dat Mercedes dit seizoen nog een zege zal pakken. “Maar het is niet zeker dat Lewis dat zal doen”, benadrukt de wereldkampioen van 2016. “Allebei kunnen ze erin slagen. Maar ze hebben geluk nodig. Zonder geluk zal het ze niet lukken”, meent Rosberg.

Foto: Motorsport Images