Het moeizame seizoen van Mercedes heeft Lewis Hamilton alleen maar meer gemotiveerd om langer door te gaan. De zevenvoudig wereldkampioen voelt zich bovendien nog fit genoeg om ook na 2023 in de Formule 1 te blijven.

Na jaren van dominantie begon Mercedes met een valse start aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Het team worstelde om het porpoising van de W13 op te lossen en hoewel George Russell en Lewis Hamilton regelmatig op het podium stonden, was een zege nog te ver weg.

Mercedes heeft inmiddels weer wat meer snelheid gevonden en hoopt in de laatste zes races van het jaar nog minstens één keer voor de zege te gaan. De 37-jarige Hamilton hoopt daarin te slagen, maar mocht het er niet van komen dan werkt het alleen maar motiverend om langer door te gaan.

“Absoluut, want dit duurt langer dan een jaar”, wordt Hamilton geciteerd door RACER. “Als we vorig jaar hadden gewonnen en dit jaar opnieuw zouden winnen, dan zag het leven er heel anders uit en zou je een andere koers varen.”

Hamilton geniet ervan dat Mercedes nu juist weer voor een nieuwe uitdaging staat en zich weer een weg naar voren moet banen. “Dat heeft me aangespoord om langer te blijven”, aldus de Brit, die voor 2023 nog een contract heeft bij Mercedes.

Bovendien voelt Hamilton zich nog fit en is dat dus geen reden om er na 2023 mee te stoppen. “Ik vind nieuwe manieren om me fysiek beter te voelen. De mentale uitdaging blijft en zal er altijd blijven, dat is hoe het is voor ons als atleten. We zitten op de limiet. Maar ik ben op dit moment echt dankbaar voor de kans die ik hier heb. Ik denk nog graag dat ik hier een plekje verdien, dus er is nog veel werk voor de boeg”, besluit de Mercedes-coureur.