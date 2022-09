Lewis Hamilton wil dit seizoen nog steeds voor de zege gaan met Mercedes, maar weet dat hij daar ‘veel geluk’ voor nodig heeft. Hij noemt de Red Bull ‘bijna onverslaanbaar’ en ziet in Max Verstappen een coureur die ‘koel vooraan’ kan rijden.

Mercedes heeft de problemen met het porpoising na een moeizame seizoenstart opgelost, maar de W13 is nog altijd niet snel genoeg voor de zege. George Russell en Lewis Hamilton stonden regelmatig op het podium en hebben Ferrari in het vizier bij de constructeurs, maar die ene zege dit seizoen ontbreekt nog.

Hamilton wil daar graag wat aan veranderen, al weet hij ook dat het een zeer lastige taak is. “We moeten realistisch zijn, die Red Bull is bijna onverslaanbaar”, zegt Hamilton. “Het gaat heel veel moeite kosten om die auto te verslaan. Qua performance staan zij volledig voor de rest van het veld.”

Mercedes heeft dit seizoen geprobeerd een dusdanige inhaalslag te slaan waardoor zij weer om de zege konden strijden, maar nu er ‘geen updates meer komen’, verwacht Hamilton niet dat het team dit seizoen zomaar nog een zege zal pakken.

“We hebben daar veel geluk voor nodig”, geeft Hamilton toe. Maar: “Het is niet onmogelijk, we hadden ze in Boedapest kunnen verslaan. Maar hij [Verstappen] is over het algemeen koel vooraan, dus je weet nooit zijn echte snelheid. We zullen het dus wel zien.”

Onlangs gaf Hamilton al aan dat hij graag een zege wil pakken voor Mercedes, maar dan niet om zo zijn record van een zege in elk seizoen sinds 2007 in stand te houden. “Ik ben dankbaar dat ik sinds 2007 elk seizoen de kans heb gehad om voor de zege te gaan. Het grote doel voor ons is om dit seizoen nog te winnen. Ik heb geen idee waar onze auto goed zal zijn. Ik focus me niet op dat record, maar ik richt me natuurlijk wel op die zege dit seizoen. Records doen er voor mij niet toe”, benadrukte de zevenvoudig wereldkampioen.