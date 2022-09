Red Bull-teambaas Christian Horner ontkent dat zijn team vorig jaar het budgetplafond heeft overschreden. De Brit benadrukt dat het team ‘onder het budgetplafond’ zat en wacht het rapport van de FIA, dat volgende week moet verschijnen, af.

Vanochtend gingen er geruchten dat er twee teams zijn die zich vorig jaar niet aan het budgetplafond van 145 miloen dollar hebben gehouden. Het gaat daarbij om Aston Martin en Red Bull, waarbij een van die twee teams met een ‘aanzienlijk bedrag’ boven het budgetplafond is gegaan.

Eerder vandaag deed Red Bull de geruchten af als ‘speculatie’, na de eerste vrije training ontkent teambaas Christian Horner dat zij het budgetplafond hebben overschreden. “We zijn niet op de hoogte [van overschrijdingen]”, zegt Horner tegen Sky Sports. “We hebben alle rekeningen in maart ingediend. Het is een lang proces geweest met de FIA. Zij volgen terecht dat proces”, stelt Horner, die aangeeft dat de FIA halverwege volgende week met de rapporten moet komen.

Horner benadrukt dat de ingediende rekeningen van Red Bull ‘onder het budgetplafond’ zitten. “Het is aan de FIA om de processen te volgen”, herhaalt de Brit. Hij kaart aan dat die financiële regels, die vorig jaar van kracht gingen, ‘ingewikkeld’ zijn. “Dus hoe regels worden geïnterpreteerd en toegepast, zal niet door de teams worden bepaald. Met het verstrijken van de jaren zal er duidelijkheid komen, maar we hebben vertrouwen in onze inzending”, aldus Horner.

De Red Bull-teambaas voegt toe: “We hebben geruchten gehoord over de overschrijdingen, maar daar ben ik me niet van bewust. Dit is de eerste keer dat het ooit is gebeurd. We doen ons best en we worden toch gecontroleerd. Het is een soortgelijk proces als werken met een accountant. Het is een beetje maatwerk dat bij de Formule 1 hoort”, aldus Horner.

