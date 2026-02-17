Max Verstappen rijdt dit jaar mogelijk de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander maakte vorig jaar al zijn debuut op de Nordschleife in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), wat hem direct zijn eerste zege opleverde. De NLS heeft de kalender inmiddels aangepast, zodat de viervoudig F1-kampioen zich optimaal kan voorbereiden op de etmaalrace. Andreas Gülden, de instructeur die hem vorig jaar begeleidde bij zijn debuut, hoopt van harte dat Verstappen zich aanmeldt.

In aanloop naar zijn eerste NLS-race in september moest Verstappen een aantal trainingsprogramma’s afwerken. Daarbij werd hij bijgestaan door Gülden, een Nordschleife-veteraan en -expert. Dankzij de Duitser verkreeg Verstappen zijn DMSB-licentie, het ‘rijbewijs’ waarmee hij mag deelnemen aan wedstrijden op het beruchte circuit.

Inmiddels flirt de viervoudig wereldkampioen met deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Tijdens de zogeheten season launch van Red Bull in Detroit maakte hij duidelijk dat hij alleen wil meedoen onder strikte voorwaarden; een gedegen voorbereiding is voor hem essentieel. De organisatie van de NLS kwam hem direct tegemoet en verplaatste de tweede NLS-race van het jaar naar een weekend zonder Formule 1. Aanvankelijk overlapte die wedstrijd met de Grand Prix van Japan.

Max Mania

Het Duitstalige medium Mennem vroeg Andreas Gülden naar een mogelijke deelname van Verstappen aan de 24-uursrace. “Ze moeten er alles aan doen om hem naar de Nürburgring te halen”, reageerde hij enthousiast. “Dat is het beste voor de serie en het beste wat de race kan overkomen.” De NLS profiteerde vorig jaar al zichtbaar van de impact van Verstappen. Livestreams van de race verbraken records en rond het circuit brak een ware ‘Max Mania’ uit.

“Het is goed voor ons, goed voor de Nürburgring en vooral goed voor alle Nordschleife-fans”, vervolgde Gülden. De aanpassingen aan de NLS-kalender hebben uiteraard ook andere gevolgen: deelnemers en bezoekers moeten hotels omboeken en reisplannen wijzigen. Gülden toonde begrip, maar was tegelijkertijd duidelijk: “Het spijt me voor iedereen die nu moet uitstellen. Maar als je er eerlijk over nadenkt, kan iedereen het wel begrijpen.”

