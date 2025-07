Lando Norris start de sprintrace op Spa-Francorchamps van de tweede startrij, achter polesitter Oscar Piastri en Max Verstappen. De Brit moest zelfs zes tienden toegeven op teamgenoot Piastri in de sprintkwalificatie, en baalt ervan dat hij niet sneller was. Toch lijkt Norris niet al te veel om sprintraces te geven: ‘Ik maak me er niet al te veel zorgen over.’

Heel even had Lando Norris de polepositie voor de sprintrace op Spa-Francorchamps in handen. Totdat eerst Max Verstappen en daarna teamgenoot Oscar Piastri alsnog onder de tijd van de Brit doken. Zijn Australische titelrivaal was zelfs een ruime zes tienden sneller. Voor de McLaren-coureur verliep de eerste dag in de Ardennen dus niet vlekkeloos, maar het weekend is volgens Norris nog lang.

‘Het is maar vrijdag’

“Ik ging niet snel genoeg, dat is het enige”, legt Norris na de sprintkwalificatie kalm uit voor de camera’s. “Het was niet bepaald een foutloze ronde, maar het verschil met de top is nog groot. Maar ja, toch ben ik niet al te teleurgesteld. Deze derde plaats is voor de sprintrace, dus niet iets om me al te veel zorgen over te maken. Natuurlijk is er wel wat ruimte voor verbetering.”

De Brit lijkt dus niet al te veel waarde te hechten aan sprintraces. “Het is maar vrijdag”, vervolgt Norris namelijk. “Ik was niet heel snel, en daarom ook niet superblij natuurlijk. Ik zou graag nog sneller willen zijn dan dat ik vandaag was. Maar voor nu is dit hoe het is. Ik moet voor zaterdag nog wat extra werk verrichten, dat is alles.”

