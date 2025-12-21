Lando Norris is nog maar net zelf wereldkampioen, maar kijkt alvast vooruit naar welke coureur zijn opvolger kan worden. De Brit vocht een heel seizoen lang met onder meer teamgenoot Oscar Piastri om de titel, totdat de Australiër in Abu Dhabi dertien WK-punten tekortkwam. Norris genoot mede door de gevechten met zijn teamgenoot van het seizoen, en belooft Piastri alvast: ‘Hij wordt wereldkampioen’.

Slechts dertien WK-punten scheidden uiteindelijk de top-drie in het coureurskampioenschap. Lando Norris had aan een voorsprong van twee punten op Max Verstappen in Abu Dhabi genoeg om zijn eerste wereldtitel veilig te stellen. Oscar Piastri – lange tijd de leider in het coureurskampioenschap – kwam uiteindelijk dertien punten tekort.

Norris stond meteen na het binnenhalen van zijn titel in Abu Dhabi stil bij de prestaties van zijn twee grootste rivalen. “Er waren twee jongens die behoorlijk snel waren en ze hebben het me dit jaar zeker moeilijk gemaakt”, vertelde de Brit. “Oscar was vanaf de eerste ronde al duidelijk de moeilijkste tegenstander om te verslaan, en Max mag je ook nooit onderschatten. Hij is nu eenmaal Max. Wij hebben hem zeker nooit onderschat en voor iedereen die dat misschien wel heeft gedaan, heeft hij het tegendeel bewezen. Ik ben blij dat we alert zijn gebleven en dat we op zo’n situatie voorbereid waren, maar het was een genoegen om tegen Max, viervoudig wereldkampioen, te strijden.”

Wereldkampioen Piastri?

De Britse wereldkampioen legde nog verder uit waarom hij zo van het afgelopen seizoen genoot, en deed terloops ook alvast een voorspelling voor zijn teamgenoot. “Voor mij was het geweldig om tegen Max te vechten en van die momenten te genieten, misschien niet altijd, maar wel van sommige. Gewoon om samen op de baan te staan en te vechten tegen een andere wereldkampioen als hij, en natuurlijk ook tegen Oscar, die wereldkampioen zal worden”, sloot Norris af.

