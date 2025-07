Lando Norris verloor in de openingsronde van de sprintrace op Spa-Francorchamps zijn derde plek aan Charles Leclerc, maar pakte in ronde 4 alweer de podiumplaats van de Monegask terug. Norris probeerde de verdere sessie nog om aan teamgenoot Oscar Piastri voorbij te komen, maar kreeg dit niet voor elkaar. De Brit moest zo genoegen nemen met plek drie, nadat ook teamgenoot Oscar Piastri niet de kans kreeg om winnaar Max Verstappen in te halen.

“Er gebeurde niet zo heel veel”, blikt de Brit dan ook niet geheel verrassend na de sprintrace meteen terug. “Ik had nog wat plezier bij de start, toen ik de achtervolging inzette op Charles. Maar verder was het gewoon te moeilijk om aan Max voorbij te komen. Hij reed een goede race. Ik zou ook nooit aan hem voorbij zijn gekomen, tenzij Oscar dat ook had gedaan. Ze reden een goede race, dus er zat vandaag niets meer voor ons erin.”

Norris wordt vervolgens gevraagd of hij nog hoopte op een foutje van de twee coureurs voor hem. “Natuurlijk hoopte ik op een gevecht vooraan het veld, maar de Red Bull was op de rechte stukken gewoon te snel voor ons”, vervolgt de McLaren-coureur. “Misschien moeten we nog wat veranderingen doorvoeren voor de kwalificatie, ik weet het niet zeker. Maar we zullen we zien wat we nog kunnen doen.”

Derde zege op rij?

Norris bespreekt ook nog even zijn verwachtingen voor de hoofdrace op zondag. De McLaren-coureur hoopt zijn reeks aan Grand Prix-zeges uiteraard op Spa-Francorchamps door te zetten. “Dat is wel het plan (een derde zege op rij, red.). Ik ben niet zo gek op sprintraces, maar de hoofdraces zijn belangrijk. Ik was gisteren ook niet zo slecht, er gingen gewoon een paar dingen niet helemaal goed. Toch weet ik vrijwel zeker dat we een goede kwalificatie kunnen neerzetten later vandaag.”

