Lando Norris eindigde tijdens de laatste GP in Italië op het podium. Hij erfde de tweede plaats van teamgenoot Oscar Piastri, die hem in de slotfase in opdracht van het team voorbij liet. De Brit had immers veel tijd verloren door een slechte pitstop. De Italiaanse fans waren het daar niet mee eens en trakteerden hem tijdens de podiumceremonie op een fluitconcert. Norris betreurt het boegeroep en zweert dat hij altijd wil overkomen als een aardige gast.

De omstreden teamorders van McLaren in Monza houden de gemoederen nog altijd bezig. De meningen verschillen over de zogenoemde ‘papaja-regels’ en het wisselen van posities na een mislukte pitstop. Piastri, die de hele race achter Norris had gereden, werd als eerste naar binnen geroepen, onder voorbehoud dat hij zijn teamgenoot niet zou inhalen. Toen de Engelsman één ronde later zijn banden kwam wisselen, viel het plan echter in duigen. Door een langzame pitstop kwam hij alsnog achter Piastri terecht. McLaren greep daarop in en liet beide coureurs op de baan van positie wisselen.

Boegeroep voor Norris

De Italiaanse fans, gepassioneerd als ze zijn, lieten het daar niet bij zitten; toen Lando Norris op het podium werd geroepen, klonk er een luid boegeroep. In aanloop naar de GP van Azerbeidzjan werd hij gevraagd naar dat fluitconcert. “Het is nooit leuk, maar het stoorde me niet echt”, reageerde Norris tegenover persbureau PA. “Normaal gesproken zijn de Italiaanse fans altijd erg goed voor me geweest”, voegde hij eraan toe.

Toen hem gekscherend werd gevraagd of hij een badboy-imago nastreefde, schoot Norris in de lach. “Het heeft niets te maken met een badboy-imago”, legde hij uit. “Het is niet dat ik bewust iets heb gedaan, het was niet eens mijn beslissing om de auto’s te wisselen. Ik zou zeker zeggen dat ik het vervelend vind om niet aardig gevonden te worden. Natuurlijk wil ik overkomen als een goede gast en een aardige kerel. Dat gezegd hebbende, kun je niet altijd iedereen tevredenstellen, en daar heb ik vrede mee. Ik probeer wel altijd een goede indruk te maken, daar hecht ik veel waarde aan.”

