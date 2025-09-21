Geen rol in de titelstrijd en dus op naar 2026 voor Max Verstappen – of loopt het dan toch nog anders door bijvoorbeeld een zege in Azerbeidzjan? Want met de pole position in Bakoe, volgend op winst in Monza en P2 in Zandvoort ontstaat er in de paddock langzaam maar zeker het beeld dat Verstappen als een Houdini wellicht toch nog kan terugkeren in de titelstrijd. Dan is winst minimaal noodzakelijk zondag, zou je zeggen. Dit en meer in de preview!

Kansen Verstappen in Azerbeidzjan

Max Verstappen verraste vriend en vijand met poleposition in Bakoe, voorafgaand aan het weekend was dat niet verwacht. Vrijdag bleek echter in Azerbeidzjan al dat Red Bull en Verstappen de zaken (wederom) goed voor elkaar hebben, zaterdag imponeerde hij met pole. “Ik zit er lekker in”, klonk het. Maar rijk rekenen, nee, dat doet Verstappen zich niet. Hijj weet dat er nog lastige circuits aankomen voor de RB21. Toch verwoorden onder anderen voormalige Mercedes-topman Norbert Haug én huidig McLaren-teambaas Andrea Stella wat steeds meer mensen denken: dat de Nederlander dan misschien toch nog mee gaat doen in de strijd om de titel.

Verstappen won eerder al op Monza en werd tweede in Zandvoort. Sinds de zomerstop is Red Bull dus beter in het ritme gekomen. Zorgt Verstappen zondag in Azerbeidzjan voor een stunt? En kan hij dus en passant punten inlopen op de tot voor kort ongenaakbare McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris? Dat zij als negende en zevende starten biedt hoop.

Constructeurstitel McLaren

Hoe de zondag voor McLaren gaat lopen, is zeer de vraag. De tegenvallende startposities beloven weinig goeds, toch kan er na afloop groot feest zijn. Als de Britse renstal namelijk zondag negen punten meer pakt dan Ferrari dan is de constructeurstitel een feit. En dat terwijl dit pas GP nummer 17 van 24 is.

Het zegt alles over de overmacht van de Britten dit seizoen, met twee veelscorende coureurs als Norris en Piastri. Het zegt echter ook dat er nooit één echte uitdager is geweest; elk ander team heeft fases gehad waarin het niet liep. McLaren weet: één solide dubbelresultaat kan in Bakoe genoeg zijn voor de tweede opeenvolgende constructeurstitel.

Wind opnieuw een factor

We zagen het zaterdag al: de invloed van de wind op het rijgedrag van de Formule 1-bolides. De straten van Bakoe liggen pal aan de Kaspische Zee, de stad is berucht om de zware windstoten. Op het 2,2 kilometer lange rechte stuk kan een plotselinge windvlaag bijvoorbeeld zorgen voor een gevaarlijke instabiliteit bij het aanremmen van bocht 1. “Ook op andere plekken heb je er als coureur al snel last van, er zijn in deze stad op dit circuit ook veel open vlaktes”, merkte Max Verstappen zaterdag terecht op. En dus is de wind voor velen een extra tegenstander op het Azerbeidzjaanse asfalt.

Ferrari in mineur

Goede hoop op een resultaat, dat had Ferrari voor de kwalificatie in Bakoe hoe dan ook. Niet Verstappen, maar Charles Leclerc zou mogelijk pole pakken in Azerbeidzjan. Dat zou dan voor de vijfde keer zijn, Lewis Hamilton zou vleugels krijgen van de immense populariteit bij het Azerbeidzjaanse publiek (zie de gekte in de pitstraat afgelopen donderdag). De kwalificatie werd echter een sof: Leclerc eindigde in de muur in Q3, Hamilton haalde dat laatste deel van de sessie niet eens. Het contrast is duidelijk: waar Ferrari hoopte op een mooi weekend, is het er wederom eentje geworden waarin de Italianen al bij de start met 2-0 achterstaan.

En verder…

…won in Bakoe nog niemand vaker dan twee keer – Sergio Pérez is recordhouder.

…is een ronde 6003 meter lang

…is de afstand van start tot rempunt bocht 1 slechts 141 meter

…is de kans op een safety car statistisch gezien in Bakoe 57 procent

