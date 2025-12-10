Lando Norris blikt terug op de momenten dit seizoen waarin hij zijn eigen kunnen in twijfel trok. De McLaren-coureur geeft eerlijk toe dat hij niet altijd volledig in zichzelf geloofde. Toch wist hij ondanks die onzekerheid zijn allereerste wereldtitel te veroveren.

Norris won vorige week zijn allereerste wereldtitel in Abu Dhabi. De kersverse wereldkampioen blikt terug op de moeilijke momenten en de lessen die hij het afgelopen jaar heeft geleerd. “Op bepaalde momenten had ik niet altijd het meeste vertrouwen in mezelf”, vertelt Norris. “Soms presteerde Oscar (Piastri, red.) gewoon beter en had ik moeite om bij te blijven. Dan dacht ik: ‘Misschien zijn zij gewoon net iets beter, kunnen ze consistenter presteren, halen ze meer uit de auto.’ Soms dacht ik gewoon dat het niet mogelijk was. En voor mij is het dan een ongelooflijk gevoel om mezelf ervan te overtuigen: ‘Nee, je hebt het mis, je kunt dit wel.’”

Norris legt uit dat hij dit seizoen waardevolle lessen leerde over zijn mentaliteit en zelfvertrouwen. “Het is bijzonder om dat vertrouwen in jezelf te voelen. Ik zou mezelf niet per se egoïstisch noemen, maar ik heb geleerd dat ik soms wat egoïstischer moet zijn met deze gevoelens en gedachten. Dat helpt me uiteindelijk om een betere en sterkere coureur te worden.”

